Правительство модернизирует налоговый вычет для компаний

«Кроме того, в Налоговом кодексе предусмотрены ограничения на применение ИНВ, – указывает директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Дмитрий Дегтярев. – Так, он в первую очередь направлен на стимулирование приобретения, создания и модернизации основных средств (за исключением зданий, сооружений и передаточных устройств). Таким образом, нет возможности стимулировать инвествычетом приоритетные проекты в сфере услуг, реализация которых не предполагает существенной доли инвестиций в оборудование, например проекты по строительству туристической инфраструктуры». Таким образом, на практике данный инструмент далеко не во всех случаях применим в качестве стимула для бизнеса в осуществлении инвестиций, констатирует он.