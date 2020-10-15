Правительство модернизирует налоговый вычет для компаний

Правительство модернизирует налоговый вычет для компанийНовые условия должны сделать эту льготу более привлекательной для регионов и бизнеса
Правительство хочет обновить формат предоставления инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль, чтобы эту льготу начали активнее использовать в регионах. «Предлагается привязать предоставление этого вычета к реализации конкретного проекта, а не к статьям затрат, как это сейчас сделано, и дать возможность предъявлять к зачету не только затраты, связанные с машинами, оборудованием, транспортом, но и затраты на производственные здания – об этом просили инвесторы и губернаторы», – заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.
Само понятие ИНВ по налогу на прибыль появилось в Налоговом кодексе в конце 2017 г. По задумке правительства этот инструмент должен был стать дополнительной льготой, которую регионы вправе предоставить бизнесу. «Особая привлекательность этой преференции в том, что у бизнеса возникает право уменьшить не налоговую базу на те или иные расходы, а непосредственно саму сумму налога, исчисленную за период», – поясняет декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финуниверситета при правительстве РФ Вадим Засько.
На практике это выглядит так, поясняет эксперт: компания профинансировала создание в регионе инфраструктуры на 10 млн руб. Регионы вправе предоставлять инвестору льготу в размере доли налога на прибыль, подлежащей зачислению в их бюджет (17%). Таким образом, без использования ИНВ инвестор может уменьшить налоговый платеж на 1,7 млн руб. Используя же ИНВ, компания имеет право снизить сумму налога на прибыль именно на размер понесенных расходов, т. е. на все 10 млн руб. (впрочем, на практике с учетом предусмотренных ограничений по данному виду расходов эта цифра оказывается меньше – 8,5 млн руб.).
Несмотря на очевидную выгодность, ИНВ так и не получил широкого распространения: по экспертной оценке, за все три года общий объем таких вычетов не превысил 100 млрд руб. Причин несколько. Во-первых, не все регионы приняли соответствующие законы. «Например, в Москве соответствующий закон был принят только в ноябре прошлого года (закон г. Москвы № 28 от 20.11.2019), – приводит пример доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. – По большому счету медлительность региональных законодательных органов объяснима: инвестиционный вычет способен резко уменьшить поступления налога на прибыль в региональные бюджеты».
Вторая причина – бизнес проявляет осторожность в использовании налоговых льгот. «Любые новеллы в части налоговых преференций для юридических лиц всегда сопровождаются повышенным вниманием со стороны налоговых органов наряду с недостаточной методологической проработкой на первоначальном этапе, – считает Засько. – Вследствие чего бизнес не спешит использовать новые преференции, чтобы избежать налоговых рисков». Третье ограничение – необходимость наличия самой прибыли, которую уменьшает вычет. «Для получения вычета необходима положительная налоговая база и, следовательно, исчисленный с нее налог на прибыль», – подчеркивает Ахмадеев. По данным Росстата, по итогам июля в России 34,3% предприятий были убыточными. Соответственно, треть отечественных компаний не могут использовать ИНВ просто потому, что не имеют прибыли.
«Кроме того, в Налоговом кодексе предусмотрены ограничения на применение ИНВ, – указывает директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Дмитрий Дегтярев. – Так, он в первую очередь направлен на стимулирование приобретения, создания и модернизации основных средств (за исключением зданий, сооружений и передаточных устройств). Таким образом, нет возможности стимулировать инвествычетом приоритетные проекты в сфере услуг, реализация которых не предполагает существенной доли инвестиций в оборудование, например проекты по строительству туристической инфраструктуры». Таким образом, на практике данный инструмент далеко не во всех случаях применим в качестве стимула для бизнеса в осуществлении инвестиций, констатирует он.
«Предложения по доработке данного инструмента, озвученные министром экономразвития, достаточно интересны для бизнеса, – отмечает Дегтярев. – Если будут выработаны решения, которые позволят нивелировать бюджетные потери регионов и они будут активно применять ИНВ, этот инструмент может стать очень хорошим стимулом для новых инвестиций».