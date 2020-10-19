Россия учится брать налоги с международных цифровых компаний

Россия учится брать налоги с международных цифровых компанийМинфин поддерживает предложения ОЭСР по налогообложению международных холдингов
Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) согласовали основные принципы изменения системы налогообложения международных компаний, которые позволят увеличить налоговые сборы по всему миру в общей сложности на $100 млрд. Первый – пропорциональное распределение налоговых выплат в соответствии с тем, где находятся клиенты, покупающие продукты и услуги компаний, даже в случае их продажи через интернет. «Транснациональным компаниям будет предложено заплатить налоги в тех странах, в которых у них нет производства, которые не являются источниками капитала для бизнеса, а есть лишь рынок сбыта для их продукции», – объясняет партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов.
Впервые вопросами справедливости подходов к налогообложению в ОЭСР задумались еще в 2013 г. Тогда эксперты обратили внимание на то, что в новом цифровом мире придется изменить подходы не только к ведению бизнеса, но и к его налогообложению. «У Карла Маркса основными факторами производства, которые способны приносить налогооблагаемую прибыль, считались труд, земля и капитал, а ОЭСР фактически предлагает добавить еще один фактор – рынок сбыта», – объясняет Филинов. Это приведет к перераспределению прибыли от налогов компаний, которые работают в цифровой экономике, – на ее часть смогут претендовать даже те страны, в которых нет официальных представительств транснациональных холдингов.