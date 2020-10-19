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Россия учится брать налоги с международных цифровых компаний

Минфин поддерживает предложения ОЭСР по налогообложению международных холдингов
Любовь Маврина
Существенную часть цифрового контента российские пользователи потребляют у компаний-нерезидентов, смотря, например, YouTube или Netflix, используя Facebook или WhatsApp /Андрей Гордеев / Ведомости

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) согласовали основные принципы изменения системы налогообложения международных компаний, которые позволят увеличить налоговые сборы по всему миру в общей сложности на $100 млрд. Первый – пропорциональное распределение налоговых выплат в соответствии с тем, где находятся клиенты, покупающие продукты и услуги компаний, даже в случае их продажи через интернет. «Транснациональным компаниям будет предложено заплатить налоги в тех странах, в которых у них нет производства, которые не являются источниками капитала для бизнеса, а есть лишь рынок сбыта для их продукции», – объясняет партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов.

Впервые вопросами справедливости подходов к налогообложению в ОЭСР задумались еще в 2013 г. Тогда эксперты обратили внимание на то, что в новом цифровом мире придется изменить подходы не только к ведению бизнеса, но и к его налогообложению. «У Карла Маркса основными факторами производства, которые способны приносить налогооблагаемую прибыль, считались труд, земля и капитал, а ОЭСР фактически предлагает добавить еще один фактор – рынок сбыта», – объясняет Филинов. Это приведет к перераспределению прибыли от налогов компаний, которые работают в цифровой экономике, – на ее часть смогут претендовать даже те страны, в которых нет официальных представительств транснациональных холдингов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных