Минэкономразвития предложило урезать вдвое программу поддержки ВИЭ

Минэкономразвития предложило урезать вдвое программу поддержки ВИЭЭто распугает инвесторов, предупреждают эксперты
Объем новой программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ – солнечные и ветряные электростанции, малые ГЭС) в России на 2025–2035 гг. необходимо снизить вдвое – с 400 млрд до 200 млрд руб. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, состоявшемся 17 октября, рассказали три источника «Ведомостей» ия подтвердил федеральный чиновник. В нем принимали участие представители профильных ведомств, НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) и индустрии ВИЭ.
Программа поддержки ВИЭ реализуется в России с 2014 по 2024 г. В ее рамках должна быть построена зеленая генерация примерно на 6 ГВт. Проектам, прошедшим отбор, гарантируется окупаемость инвестиций с базовой доходностью 12% годовых за счет повышенных платежей оптовых потребителей. Правила утверждает правительство, а отбор проектов проводит «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (входит в «Совет рынка»). Параметры и требования к инвестпроектам новой программы на следующие 11 лет планировалось утвердить до середины октября. Объем заявлялся на уровне 400 млрд руб. (подавляющий объем приходится на солнечные станции и ветряки), мощность новых объектов ВИЭ составит около 7–8 ГВт. В новую программу были включены штрафы за недостаточную локализацию оборудования (85% от размера платежа для солнечных станций и по 75% – для ветряков и малых ГЭС) и за невыполнение целевого показателя по экспорту (20%).
По словам источников «Ведомостей», основная дискуссия на совещании в субботу развернулась вокруг предложения Минэкономразвития сократить объемы программы поддержки ВИЭ в 2 раза. При радикальном сокращении объемов программы Минэкономразвития настаивало также на ужесточении санкций за недостижение требований по локализации и объемам экспорта, добавляет собеседник «Ведомостей».
В ведомстве опасаются, что рост стоимости электроэнергии не удастся удержать в пределах инфляции, из-за того что капзатраты в рамках программы поддержки ВИЭ закладываются в тариф, говорят источники. А давление на потребителей в случае утверждения программы в нынешнем виде из-за увеличения стоимости будет тормозить восстановление экономики в постковидный период (отборы зеленых мощностей с вводом в эксплуатацию в 2025 г. могут пройти уже в следующем году).
В Минэкономразвития сказали «Ведомостям», что считают необходимым оптимизировать нагрузку на оптовый рынок энергии. Представитель ведомства добавил, что при поддержке ВИЭ необходимо ориентироваться на добровольный спрос со стороны потребителей электроэнергии. Например, экспортеры могут столкнуться с углеродными ограничениями ЕЭС и будут заинтересованы в подтверждении покупки электроэнергии у ВИЭ-генераторов. Именно эти потребители могут оплатить существенную часть программы поддержки, пояснили в министерстве.
2273 МВт
составила на 1 июля 2020 г. совокупная установленная мощность электростанций на основе ВИЭ в России. За шесть месяцев этого года введено 527 МВт новой зеленой генерации
В Минэнерго настаивают на сохранении программы на уровне 400 млрд руб. «Этот объем средств согласован с другими программами развития энергетики и определен исходя из прогноза роста потребления на 0,5% в год», – заявили в пресс-службе ведомства. В Минпромторге, принимавшем участие в обсуждении требований по локализации ВИЭ-оборудования, не ответили на запрос «Ведомостей». В НП «Совет рынка» отказались от комментариев.
Против сокращения программы поддержки зеленой генерации выступили в «Роснано» (соучредитель Фонда ветроэнергетики с объемом проектов на 1,8 ГВт) и ГК «Ренова» (владеет долей в «Хевеле» – крупнейшем в РФ производителе и операторе СЭС мощностью более 700 МВт). Возглавляющий правление УК «Роснано» Анатолий Чубайс и основатель «Реновы» Виктор Вексельберг раскритиковали предложение Минэкономразвития, говорит источник. В обеих компаниях на момент публикации на запросы «Ведомостей» не ответили.
По словам одного из собеседников, Решетников предложил взять паузу до конца недели. «Участники договорились дополнительно обсудить возможности полноценной реализации программы с учетом необходимости ускорения темпов достижения сетевого паритета (возможности ВИЭ-генерации конкурировать с традиционной на оптовом рынке без господдержки. – «Ведомости») и использования альтернативных механизмов помощи: зеленых сертификатов (обсуждаемый сегодня порядок подтверждения покупки предприятиями зеленой электроэнергии) и двухсторонних договоров (прямой контракт потребителя с генератором)», – сказал представитель Минэкономразвития. Если позиции ведомств не будут согласованы до внесения документа в правительство, разрешать противоречия придется с участием профильного вице-премьера Юрия Борисова, говорит источник на энергорынке. По его словам, для этого может быть создана согласительная комиссия, рабочая группа, формироваться таблица разногласий и проч., в идеале для утверждения на уровне кабинета министров принципиальные противоречия должны быть сняты.
Гендиректор ГК «Вестас в России» («дочка» Vestas – крупнейшего в мире производителя ветроустановок) Кимал Юсупов считает параметры программы, предлагаемые Минэнерго, минимально возможными для участия в ней крупных международных компаний. «Текущие условия позволят вводить порядка 400 МВт новых ветроустановок в год, т. е. менее чем 150–180 МВт на каждого крупного игрока. Еще меньший объем выпуска оборудования не позволит создать в РФ рентабельное производство. Результатом станут уход с рынка ключевых игроков, его развал и потеря рабочих мест», – сказал он «Ведомостям».
Другие производители ВИЭ-оборудования («Солар системс», «Новавинд») и генераторы, оперирующие солнечными станциями и ветряками («Фортум», «Т плюс», «Энел Россия», «Хевел»), отказались от комментариев или не ответили на запросы.
Сотрудник ВИЭ-генератора говорит, что в конечной цене электроэнергии для потребителей поддержка ВИЭ по программе 2025–2035 гг. составит порядка 1,5–2,1%. Согласно расчетам «Совета рынка» (презентация есть у «Ведомостей»), опережающий инфляцию рост энерготарифов происходит также за счет госпрограмм строительства и модернизации ТЭС и АЭС (применяется аналогичный принцип гарантированной доходности инвестиций за счет платежей оптовых потребителей), а также выравнивания тарифов в ДФО и создания мощностей по переработке коммунальных отходов.
«Учитывая новые требования программы ВИЭ – повышение в 2 раза степени локализации с одновременным снижением вдвое предельных уровней капитальных и операционных затрат, требования по экспорту до 15%, говорить о дальнейшем снижении объемов программы нет смысла», – отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (объединяет инвесторов в ВИЭ) Алексей Жихарев. Он добавил, что ни один инвестор не будет рассматривать рынок с объемом в 100 МВт в год для локализации передовых технологий.
Руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики «Сколково» Алексей Хохлов считает, что, с одной стороны, снижение объемов программы ВИЭ было ожидаемо – в стране в целом достаточно традиционных источников генерации и дефицита мощностей нет. С другой, по его словам, решение о сокращении объемов поддержки ВИЭ приведет к драматичному падению ввода новой зеленой генерации в 2025–2035 гг., которое может сократиться до 2–3 ГВт. Зарубежным инвесторам невыгодно будет выполнять требования по локализации оборудования при таких объемах, что приведет к снижению конкуренции и, как следствие, росту капзатрат, поясняет он. В результате, по мнению Хохлова, можно будет поставить крест на планах по выходу на международный рынок солнечной и ветрогенерации, который оценивается сегодня в $300 млрд в год (75% инвестиций в новые энергомощности).