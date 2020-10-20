Минэкономразвития предложило урезать вдвое программу поддержки ВИЭ

Руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики «Сколково» Алексей Хохлов считает, что, с одной стороны, снижение объемов программы ВИЭ было ожидаемо – в стране в целом достаточно традиционных источников генерации и дефицита мощностей нет. С другой, по его словам, решение о сокращении объемов поддержки ВИЭ приведет к драматичному падению ввода новой зеленой генерации в 2025–2035 гг., которое может сократиться до 2–3 ГВт. Зарубежным инвесторам невыгодно будет выполнять требования по локализации оборудования при таких объемах, что приведет к снижению конкуренции и, как следствие, росту капзатрат, поясняет он. В результате, по мнению Хохлова, можно будет поставить крест на планах по выходу на международный рынок солнечной и ветрогенерации, который оценивается сегодня в $300 млрд в год (75% инвестиций в новые энергомощности).