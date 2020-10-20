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Как Крым обеспечат водой

Проблема водоснабжения полуострова будет решена уже в ближайшие месяцы, обещают в правительстве
Екатерина Шохина
Скоро в Крыму не будет проблем с пресной водой /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство утвердило план по бесперебойному обеспечению Крыма водой. На его реализацию в 2020–2024 гг. будет выделено 48 млрд руб., в том числе 45,9 млрд – за счет средств федерального бюджета, сообщили «Ведомостям» в Минэкономразвития, которое выступает куратором этой программы. Всего план включает 14 инициатив, в их числе разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, геологоразведочные мероприятия, а также капитальный ремонт действующих сетей водоснабжения.

В Минэкономразвития подчеркивают, что финансирования из внебюджетных источников для реализации этих планов не предполагается. Первоочередные мероприятия, которые будут выполнены в 2020 г., финансируются за счет средств резервного фонда, которые в форме субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Республике Крым на условиях софинансирования в размере 99% и 1% (федеральный и региональный бюджеты соответственно). «Мероприятия плана с 2021 г. носят среднесрочный и долгосрочный характер и будут включены в ФЦП «Крым» за счет перераспределения финансирования по другим объектам (мероприятиям) и продления программы до 2025 г.», – уточнили в Минэкономразвития.

«Устойчивое водоснабжение Республики Крым и города Севастополя – одна из основ социально-экономического развития региона», – отмечал ранее замминистра Сергей Назаров. Однако сегодня проблема дефицита пресной воды в регионе стоит крайне остро. По словам генерального директора ООО «Водные отечественные технологии» Вадима Куликовского, «низкий уровень осадков в последний год привел к сильной засухе, в результате чего уже с весны этого года стал снижаться уровень наполнения водохранилищ».

«И уже с сентября в Симферополе гражданам раздают воду по графику», – рассказал Куликовский «Ведомостям». Если ситуация не изменится, ограничение подачи воды во всех крупных городах Крыма неминуемо, предупреждает специалист. «Правительством Севастополя и советом министров Республики Крым уже введены режимы повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации», – отмечают в Минэкономразвития. В Чернореченском водохранилище на сегодня осталось 16 млн куб. м воды, которой Севастополю хватит на три месяца.

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Чтобы избежать водного кризиса, правительство разработало план по насыщению региона пресной водой, который должен «в кратчайшие сроки» изменить ситуацию.

По словам Куликовского, объем пресной воды в регионе будет увеличен за счет подземных скважин и очищенной речной и озерной воды. Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более 1 млн куб. м пресной воды. «Мы ищем скважины, где уже есть инфраструктура. В ближайшее время планируется подключение к трубе скважин на Западном побережье Крыма от Саки до Севастополя. Это займет от нескольких дней до двух недель», – говорит Куликовский.

По словам директора департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития Вадима Павлова, «уже к концу 2020 г. завершение первоочередных мероприятий позволит обеспечить дополнительно Республике Крым около 22 500 куб. м воды в сутки, Севастополю – не менее 18 500 куб. м воды в сутки».

Больше времени потребует поставка воды из подземных вод Бештерек-Зуйского месторождения в Симферопольском районе. «Это глубокая скважина. 1,5–2 месяца займет ее бурение, еще месяц – прокачка плюс прокладка трубопровода до Симферополя (20 км). Думаю, к весне работа завершится», – отмечает Куликовский. Также, по его словам, дополнительно десятки миллионов кубов в год дадут крымчанам реки. «Новым важным источником воды для Севастополя станет река Бельбек после строительства на ней дамбы и водозабора. Река может дать до 50 000 куб. м в сутки в период паводка. Такой объем воды обычно сливается в море. Это позволит сэкономить воду Чернореченского водохранилища в период его активного наполнения», – поясняет специалист.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, будущей весной из Бельбека планируется забрать около 10 млн куб. м воды. К строительству водозабора на реке Бельбек в районе села Верхнесадовое уже приступили специалисты Главного строительного управления № 4 Минобороны России. От водозабора будет проложен трубопровод в так называемый Днепровский водовод, по которому вода поступит на гидроузел № 3, где происходит очистка воды для Севастополя. Военные строители также начали прокладку трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной. Развожаев ранее также сообщал, что в ближайшее время будет переброшено около 3 млн куб. м воды из озера у горы Гасфорты. 

«В планах строительство межгорного водохранилища, которое позволит накапливать до 50 млн куб. м воды за счет излишков, которые образуются в годы обильных осадков», – поясняет Куликовский. Он считает, что для активизации действий правительства выбрано правильное время. «Зимой проблем с водой быть не должно – это период основного накопления воды. А весной и летом вода начнет поступать из скважин и водохранилищ», – подчеркивает специалист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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