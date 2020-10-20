Как Крым обеспечат водой

Как Крым обеспечат водойПроблема водоснабжения полуострова будет решена уже в ближайшие месяцы, обещают в правительстве
Правительство утвердило план по бесперебойному обеспечению Крыма водой. На его реализацию в 2020–2024 гг. будет выделено 48 млрд руб., в том числе 45,9 млрд – за счет средств федерального бюджета, сообщили «Ведомостям» в Минэкономразвития, которое выступает куратором этой программы. Всего план включает 14 инициатив, в их числе разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, геологоразведочные мероприятия, а также капитальный ремонт действующих сетей водоснабжения.
В Минэкономразвития подчеркивают, что финансирования из внебюджетных источников для реализации этих планов не предполагается. Первоочередные мероприятия, которые будут выполнены в 2020 г., финансируются за счет средств резервного фонда, которые в форме субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Республике Крым на условиях софинансирования в размере 99% и 1% (федеральный и региональный бюджеты соответственно). «Мероприятия плана с 2021 г. носят среднесрочный и долгосрочный характер и будут включены в ФЦП «Крым» за счет перераспределения финансирования по другим объектам (мероприятиям) и продления программы до 2025 г.», – уточнили в Минэкономразвития.
«Устойчивое водоснабжение Республики Крым и города Севастополя – одна из основ социально-экономического развития региона», – отмечал ранее замминистра Сергей Назаров. Однако сегодня проблема дефицита пресной воды в регионе стоит крайне остро. По словам генерального директора ООО «Водные отечественные технологии» Вадима Куликовского, «низкий уровень осадков в последний год привел к сильной засухе, в результате чего уже с весны этого года стал снижаться уровень наполнения водохранилищ».
«И уже с сентября в Симферополе гражданам раздают воду по графику», – рассказал Куликовский «Ведомостям». Если ситуация не изменится, ограничение подачи воды во всех крупных городах Крыма неминуемо, предупреждает специалист. «Правительством Севастополя и советом министров Республики Крым уже введены режимы повышенной готовности в целях предупреждения чрезвычайной ситуации», – отмечают в Минэкономразвития. В Чернореченском водохранилище на сегодня осталось 16 млн куб. м воды, которой Севастополю хватит на три месяца.
Чтобы избежать водного кризиса, правительство разработало план по насыщению региона пресной водой, который должен «в кратчайшие сроки» изменить ситуацию.
По словам Куликовского, объем пресной воды в регионе будет увеличен за счет подземных скважин и очищенной речной и озерной воды. Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более 1 млн куб. м пресной воды. «Мы ищем скважины, где уже есть инфраструктура. В ближайшее время планируется подключение к трубе скважин на Западном побережье Крыма от Саки до Севастополя. Это займет от нескольких дней до двух недель», – говорит Куликовский.
По словам директора департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития Вадима Павлова, «уже к концу 2020 г. завершение первоочередных мероприятий позволит обеспечить дополнительно Республике Крым около 22 500 куб. м воды в сутки, Севастополю – не менее 18 500 куб. м воды в сутки».
Больше времени потребует поставка воды из подземных вод Бештерек-Зуйского месторождения в Симферопольском районе. «Это глубокая скважина. 1,5–2 месяца займет ее бурение, еще месяц – прокачка плюс прокладка трубопровода до Симферополя (20 км). Думаю, к весне работа завершится», – отмечает Куликовский. Также, по его словам, дополнительно десятки миллионов кубов в год дадут крымчанам реки. «Новым важным источником воды для Севастополя станет река Бельбек после строительства на ней дамбы и водозабора. Река может дать до 50 000 куб. м в сутки в период паводка. Такой объем воды обычно сливается в море. Это позволит сэкономить воду Чернореченского водохранилища в период его активного наполнения», – поясняет специалист.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, будущей весной из Бельбека планируется забрать около 10 млн куб. м воды. К строительству водозабора на реке Бельбек в районе села Верхнесадовое уже приступили специалисты Главного строительного управления № 4 Минобороны России. От водозабора будет проложен трубопровод в так называемый Днепровский водовод, по которому вода поступит на гидроузел № 3, где происходит очистка воды для Севастополя. Военные строители также начали прокладку трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной. Развожаев ранее также сообщал, что в ближайшее время будет переброшено около 3 млн куб. м воды из озера у горы Гасфорты.
«В планах строительство межгорного водохранилища, которое позволит накапливать до 50 млн куб. м воды за счет излишков, которые образуются в годы обильных осадков», – поясняет Куликовский. Он считает, что для активизации действий правительства выбрано правильное время. «Зимой проблем с водой быть не должно – это период основного накопления воды. А весной и летом вода начнет поступать из скважин и водохранилищ», – подчеркивает специалист.