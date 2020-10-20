Как Крым обеспечат водой

В Минэкономразвития подчеркивают, что финансирования из внебюджетных источников для реализации этих планов не предполагается. Первоочередные мероприятия, которые будут выполнены в 2020 г., финансируются за счет средств резервного фонда, которые в форме субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Республике Крым на условиях софинансирования в размере 99% и 1% (федеральный и региональный бюджеты соответственно). «Мероприятия плана с 2021 г. носят среднесрочный и долгосрочный характер и будут включены в ФЦП «Крым» за счет перераспределения финансирования по другим объектам (мероприятиям) и продления программы до 2025 г.», – уточнили в Минэкономразвития.