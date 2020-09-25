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В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

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В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал», ‒ приводит слова Аксенова пресс-служба главы республики. По его словам, президент Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству. 

Кроме того, Аксенов анонсировал в ближайшее время бурение трех скважин для снабжения водой столицы Крыма. «Эти источники позволят поставлять в Симферополь до 10 000 кубометров воды в сутки на данном этапе, а в дальнейшем из трех водозаборов можно будет получить до 40 000 кубометров воды», ‒ пояснил Аксенов. В дополнение к скважинам будет рассмотрен вопрос строительства очистных сооружений на реке Салгир в районе села Укромное для забора воды для нужд Симферополя.

С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, ‒ до начала рабочего дня и после его окончания. 2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе. 

До 2014 г. до 85% пресной воды поступало на нужды Крыма с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами: с помощью бурения новых скважин и с использованием имеющихся водохранилищ. На фоне ситуации с нехваткой пресной воды в Крыму летом-осенью 2020 г. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился в ООН и Совет Европы.

В обращении подчеркивалось, что перекрытие поставок воды Украиной приведет к экологической катастрофе на полуострове уже в 2020 г. Официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине.

Ранее по теме: Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Украиной подачи воды в Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных