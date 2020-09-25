В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал», ‒ приводит слова Аксенова пресс-служба главы республики. По его словам, президент Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству.
Кроме того, Аксенов анонсировал в ближайшее время бурение трех скважин для снабжения водой столицы Крыма. «Эти источники позволят поставлять в Симферополь до 10 000 кубометров воды в сутки на данном этапе, а в дальнейшем из трех водозаборов можно будет получить до 40 000 кубометров воды», ‒ пояснил Аксенов. В дополнение к скважинам будет рассмотрен вопрос строительства очистных сооружений на реке Салгир в районе села Укромное для забора воды для нужд Симферополя.
С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. С 7 сентября жители ряда районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером, ‒ до начала рабочего дня и после его окончания. 2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
До 2014 г. до 85% пресной воды поступало на нужды Крыма с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами: с помощью бурения новых скважин и с использованием имеющихся водохранилищ. На фоне ситуации с нехваткой пресной воды в Крыму летом-осенью 2020 г. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился в ООН и Совет Европы.
В обращении подчеркивалось, что перекрытие поставок воды Украиной приведет к экологической катастрофе на полуострове уже в 2020 г. Официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине.