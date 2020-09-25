В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

Кроме того, Аксенов анонсировал в ближайшее время бурение трех скважин для снабжения водой столицы Крыма. «Эти источники позволят поставлять в Симферополь до 10 000 кубометров воды в сутки на данном этапе, а в дальнейшем из трех водозаборов можно будет получить до 40 000 кубометров воды», ‒ пояснил Аксенов. В дополнение к скважинам будет рассмотрен вопрос строительства очистных сооружений на реке Салгир в районе села Укромное для забора воды для нужд Симферополя.