Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Украиной подачи воды в Крым
Заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке Украиной подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал, сообщили «РИА Новости».
Поклонская рассказала, что в материалах говорится о последствиях перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который был основным источником пресной воды для жителей полуострова и обеспечивал 85% потребности людей в чистой воде. Перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении населенных пунктов, засолению почв. Перекрытие Северо-Крымского канала создало угрозу жизни и здоровью жителей Крыма и экологии части Юго-Восточной Европы, отметила Поклонская. Депутат Госдумы призвала Бачелет осудить действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления водоснабжения Крыма.
Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников. С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ.
2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе. Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине.