Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
В ходе встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, Развожаев обратил внимание на вопрос дефицита воды в Севастополе. По словам руководителя региона, для решения проблемы городу необходимо провести капитальный ремонт сетей водоснабжения, стоимость которого оценивается в 3,6 млрд руб. Помимо этого реализация проекта по переброске воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище потребует 3,8 млрд руб.
«Михаил Владимирович, считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и т. д.», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После того как жители полуострова проголосовали на референдуме в пользу воссоединения с Россией, Украина полностью перекрыла им подачу пресной воды. Это создало определенные проблемы для жителей Крыма, поскольку водохранилища естественного накопления в последние годы обмелели из-за малого количества осадков. Также в Крыму ведется бурение скважин и добыча воды из подземных источников.