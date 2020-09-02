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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

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Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.

В ходе встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, Развожаев обратил внимание на вопрос дефицита воды в Севастополе. По словам руководителя региона, для решения проблемы городу необходимо провести капитальный ремонт сетей водоснабжения, стоимость которого оценивается в 3,6 млрд руб. Помимо этого реализация проекта по переброске воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище потребует 3,8 млрд руб.

«Михаил Владимирович, считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и т. д.», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

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Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После того как жители полуострова проголосовали на референдуме в пользу воссоединения с Россией, Украина полностью перекрыла им подачу пресной воды. Это создало определенные проблемы для жителей Крыма, поскольку водохранилища естественного накопления в последние годы обмелели из-за малого количества осадков. Также в Крыму ведется бурение скважин и добыча воды из подземных источников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных