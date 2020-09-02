Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

«Михаил Владимирович, считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и т. д.», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.