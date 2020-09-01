ООН заинтересовалась вопросом водоснабжения Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что в конце мая она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой осудить Украину за то, что она перекрыла поставки пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, а также помочь с возобновлением поставок. Теперь Поклонская получила ответ на свое обращение, о чем она рассказала «РИА Новости».
По ее словам, она получила ответ от управления верховного комиссара ООН по правам человека за подписью Бачелет, в котором у нее попросили предоставить дополнительные сведения о ситуации с водоснабжением крымского полуострова.
«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», – рассказала Полонская, добавив, что она уже подготовила запрос на имя главы Крыма Сергея Аксенова на получение необходимых данных. Это позволит продолжить сотрудничество со структурой ООН, которая занимается защитой прав человека, пояснила депутат.
Позже Поклонская рассказала в своем Telegram-канале, что она была приятно удивлена тем, что в структуре ООН признали ее статус в качестве представителя жителей Крыма в российском парламенте.
«А значит, выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки наших оппонентов не признавать Крым в составе России», – добавила депутат.
Как отмечает агентство, Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После того как жители полуострова проголосовали на референдуме в пользу воссоединения с Россией, Украина полностью перекрыла им подачу пресной воды. Это создало определенные проблемы для жителей Крыма, поскольку водохранилища естественного накопления в последние годы обмелели из-за малого количества осадков. Также в Крыму ведется бурение скважин и добыча воды из подземных источников.