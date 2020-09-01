ООН заинтересовалась вопросом водоснабжения Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что в конце мая она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой осудить Украину за то, что она перекрыла поставки пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, а также помочь с возобновлением поставок. Теперь Поклонская получила ответ на свое обращение, о чем она рассказала «РИА Новости».