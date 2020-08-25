Кравчук назвал условие возобновления Украиной подачи воды в Крым
Украина возобновит подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук в эфире «Украинского радио».
«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», – сказал он, уточнив, что это касается только гражданского населения. Кравчук убежден, что Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.
О возможном возобновлении подачи воды в Крым при гуманитарной катастрофе ранее в интервью «Радио Свобода» говорил премьер Украины Денис Шмыгаль, но, по его словам, Украина не будет подавать воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».
До того как Крым вошел в состав России в 2014 г., вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму началась после того, как Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области.