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Кравчук назвал условие возобновления Украиной подачи воды в Крым

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Украина возобновит подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук в эфире «Украинского радио».

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», – сказал он, уточнив, что это касается только гражданского населения. Кравчук убежден, что Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.

О возможном возобновлении подачи воды в Крым при гуманитарной катастрофе ранее в интервью «Радио Свобода» говорил премьер Украины Денис Шмыгаль, но, по его словам, Украина не будет подавать воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

До того как Крым вошел в состав России в 2014 г., вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму началась после того, как Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных