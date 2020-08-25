Кравчук назвал условие возобновления Украиной подачи воды в Крым

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», – сказал он, уточнив, что это касается только гражданского населения. Кравчук убежден, что Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.