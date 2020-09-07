ООН назвала ответственных за водоснабжение в Крыму
Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», – цитирует Тросселл «РИА Новости»
Тросселл отметила, что Россия несет «главную» ответственность за водоснабжение республики, однако Украина в соответствии с международным законодательством в области прав человека «обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории».
Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников. С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ. 2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.