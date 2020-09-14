СПЧ обратился в ООН и Совет Европы из-за ситуации с водой в Крыму
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ обратился в ООН и Совет Европы в связи с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Обращение опубликовано на сайте организации. Ранее подачу пресной воды на полуостров перекрыла Украина.
«Мы обращаемся к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека г-же Мишель Бачелет Херия и комиссару Совета Европы по правам человека г-же Дуне Миятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить право жителей на доступ к питьевой воде, предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове», ‒ следует из заявления постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека.
В документе отмечается, что с 7 сентября жители ряда районов Крыма будут получать воду только по два часа, утром и вечером ‒ до начала рабочего дня и после его окончания.
«Без нормального водоснабжения остались сотни детских садов и школ. Больницы Симферополя лишены возможности обеспечить необходимый санитарно-гигиенический режим работы, что в условиях борьбы с угрозой COVID-19 значительно повышает риски распространения инфекции. По оценкам экспертов-экологов, действия украинских властей по перекрытию Северо-Крымского канала приведут к водной катастрофе уже в 2020 г. ‒ вплоть до остановки промышленных предприятий и нормированию воды в населенных пунктах», ‒ говорится в заявлении.
Украина обеспечивала около 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России прекратила подачу воды. Сейчас вода подается с помощью водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели за последний год, а также с помощью скважин и добычи воды из подземных источников. С 24 августа в Симферополе и еще 39 прилегающих населенных пунктах начался режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ.
2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе. Официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине.