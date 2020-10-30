В Москве отстранят от работы водителей без прививки от гриппа

По мнению омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никиты Музыри, отстранение от работы даже 5% всех сотрудников транспортных предприятий может привести к транспортному коллапсу. «Резервов сотрудников у предприятий транспорта нет. Есть дефицит, на который накладывается и то, что часть работников сейчас болеет и сидит на больничном», – говорит он. Музыря считает, что поручение Ликсутова по вакцинации не входит в компетенции департамента транспорта и не имеет никакой правовой силы, если требование не прописано в трудовом договоре. «Если начнутся увольнения или отстранения от работы без содержания, это приведет к большим проблемам дептранса, так как люди пойдут в суд и выиграют дела, ведь это нарушение Конституции», – предупреждает эксперт. С ним соглашается и адвокат МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» (SZP Law) Ксения Михайличенко. «Из-за отказа от прививки увольнять никого нельзя, можно отстранить от работы из-за болезни: отправить на больничный с оплатой, но никак не из-за отказа делать прививку», – говорит она.