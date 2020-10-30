В Москве отстранят от работы водителей без прививки от гриппа

В Москве отстранят от работы водителей без прививки от гриппаСоответствующий приказ вступит в силу с 1 ноября. Грозит ли столице транспортный коллапс?
Работники сферы общественного транспорта в Москве до 31 октября включительно обязаны сделать прививки от гриппа. Тех, кто не сделает прививку, руководители подведомственных департаменту транспорта предприятий приказано не допускать к работе. Соответствующие требования содержатся в приказе руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Максима Ликсутова № 61-02-504/20 от 26 октября 2020 г. «Об усилении мер, направленных на проведение профилактических прививок против гриппа в транспортном комплексе города Москвы» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Как объясняется в документе, руководители транспортных организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников «в целях защиты жизни и здоровья работников, предупреждения роста заболеваемости в период сезонного обострения гриппа, ОРЗ и ОРВИ и с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)». Основанием для подобных требований и ограничений, включая недопуск к работе, в документе указаны федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и постановление правительства РФ № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». «Это рекомендации врачей наших подведомственных предприятий», – добавили в ответ на запрос «Ведомостей» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
В соответствии с приказом до 31 октября профилактическими прививками должно быть охвачено не менее 85% работников столичной транспортной сферы. На вопрос, какое число работников сделали прививки по состоянию на 29 октября, в мэрии «Ведомостям» не ответили. Однако есть основания предполагать, что эта цифра существенно ниже 85%. «Нам не нравится, что прививки делают принудительно», – заявил изданию сотрудник метрополитена Андрей. Тем более что, по его словам, незадолго до этого работникам метро предлагали за деньги сделать прививку от COVID-19. «Я не знаю, согласился ли кто-то, среди моих знакомых таких нет, – рассказывает работник столичного метро. – Поэтому есть опасения, что нам под видом прививки от гриппа будут вкалывать вакцину от ковида. Не хочется быть подопытным кроликом».
По его словам, работники нашли выход из этой ситуации: делают прививки от гриппа самостоятельно и берут соответствующие справки. «Те, кто категорически не хочет прививаться, я уверен, делают липовые справки, – сообщил «Ведомостям» метрополитеновец. – Приходится так делать, так как нам говорят, что с 1 ноября будут отстранять от работы без сохранения заработной платы».
По мнению омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никиты Музыри, отстранение от работы даже 5% всех сотрудников транспортных предприятий может привести к транспортному коллапсу. «Резервов сотрудников у предприятий транспорта нет. Есть дефицит, на который накладывается и то, что часть работников сейчас болеет и сидит на больничном», – говорит он. Музыря считает, что поручение Ликсутова по вакцинации не входит в компетенции департамента транспорта и не имеет никакой правовой силы, если требование не прописано в трудовом договоре. «Если начнутся увольнения или отстранения от работы без содержания, это приведет к большим проблемам дептранса, так как люди пойдут в суд и выиграют дела, ведь это нарушение Конституции», – предупреждает эксперт. С ним соглашается и адвокат МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры» (SZP Law) Ксения Михайличенко. «Из-за отказа от прививки увольнять никого нельзя, можно отстранить от работы из-за болезни: отправить на больничный с оплатой, но никак не из-за отказа делать прививку», – говорит она.
Руководитель московского регионального отделения Партии роста, председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим считает, что московские власти не допустят перебои с транспортом. «Но на фоне дефицита трудовых ресурсов, которые могли бы быть в другой ситуации восполнены из-за рубежа, властям придется сменить тон и провести более тонкую работу с людьми, объяснив свои действия более доходчивым образом, чем приказы с цифрами», – резюмирует эксперт.
Для полноты картины стоит добавить, что 14 сентября 2020 г. Минздрав России издал приказ № 967н о внесении изменений в приказ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (имеется в редакции). Согласно документу, в национальный календарь профилактических прививок добавлены работники сферы предоставления услуг, лица, работающие вахтовым методом, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, беременные женщины, сотрудники правоохранительных органов и представители других профессий.