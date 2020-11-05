Регионы попали в долговую петлю

Экономисты, проанализировавшие ситуацию в регионах, считают, что даже увеличенных трансфертов из федерального бюджета в будущем году будет явно недостаточно для покрытия дефицитов региональных бюджетов и исполнения ими всех социальных обязательств. В 2020 г. суммарный дефицит бюджетов регионов составит около 830 млрд руб., прогнозируют аналитики Газпромбанка. Несмотря на то что нехватка денег в бюджетах уменьшится, свести концы с концами регионам будет сложнее, так как свободных денег у многих из них к 2021 г. уже не будет, зато останутся долги по кредитам.