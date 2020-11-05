Регионы попали в долговую петлю

Регионы попали в долговую петлюМинистерство финансов предложило увеличить размер их поддержки с 30 млрд до 130 млрд рублей
«130 млрд руб. из федерального бюджета в будущем году будет направлено на поддержку регионов», – сообщил министр финансов Антон Силуанов, представляя поправки к проекту федерального бюджета на 2021–2023 гг. на заседании правительства в четверг. В предыдущем варианте бюджета регионам предназначалось лишь 30 млрд руб. «Увеличение на 100 млрд связано с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)», – пояснил министр.
Экономисты, проанализировавшие ситуацию в регионах, считают, что даже увеличенных трансфертов из федерального бюджета в будущем году будет явно недостаточно для покрытия дефицитов региональных бюджетов и исполнения ими всех социальных обязательств. В 2020 г. суммарный дефицит бюджетов регионов составит около 830 млрд руб., прогнозируют аналитики Газпромбанка. Несмотря на то что нехватка денег в бюджетах уменьшится, свести концы с концами регионам будет сложнее, так как свободных денег у многих из них к 2021 г. уже не будет, зато останутся долги по кредитам.
«В этом году федеральный бюджет принял на себя значительную часть удара, – отмечает аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский. – Трансферты регионам всех видов за восемь месяцев текущего года выросли на 782 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т. е. на 58%». Но на весь 2021 год объем федеральной помощи регионам окажется в 6 раз меньше этой суммы. И вместо масштабных федеральных трансфертов регионы получат практически неограниченную свободу решать свои проблемы с помощью финансовых рынков.
По мнению Хилинского, потребность в кредитных ресурсах в 2021 г. у регионов составит 700–750 млрд руб., учитывая то, что эти деньги пойдут не только на латание имеющихся бюджетных дыр, но и на рефинансирование краткосрочного долга, который на начало 2020 г. составлял 490 млрд руб. «Из этой суммы, по нашим оценкам, на рынке облигаций может быть привлечено до 250 млрд руб.», – говорит экономист. Он считает, что основными игроками помимо Москвы будут Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО. «Среди коротких выпусков особенно привлекательно выглядят облигации НАО», – отмечает эксперт.
По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, «степень интереса для инвесторов тут напрямую будет зависеть от устойчивости региона и отсутствия вероятности дефолтов». «Очень важна ликвидность. Средняя доходность четырехлетних бондов более-менее устойчивого региона составляет сейчас 6,5–6,9% годовых», – подчеркивает она.
Однако на рынок облигаций смогут выйти далеко не все регионы. «Некоторые из них слишком малы для этого рынка, так как нормальный размер выпуска – 3–5 млрд руб. Другие не готовы, так как не имеют соответствующей практики и кредитных рейтингов», – поясняет Хилинский. «На самом деле более-менее сильных игроков на рынке регионального долга, если исключить Московскую область, Москву и Санкт-Петербург, и нет», – уточняет Бодрова.
Остальным регионам придется обращаться за кредитами в банки, что в нынешней ситуации только ухудшит их финансовое положение, считает директор региональной программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич. «С чего они будут обслуживать и отдавать займы, если по результатам полугодия дефицит бюджета отмечался у 44 регионов, а по итогам года будет почти у всех?» – указывает она. Реально поддержать регионы можно только одним способом – выделением им адекватных дотаций с предоставлением возможности региональным правительствам самим определять, как тратить эти деньги, уверена Зубаревич.