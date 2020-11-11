Малый бизнес запасается кредитами

То, что кредиты наконец стали доступны предпринимателям, большой плюс, считают эксперты. «Для бизнеса небольшого формата, попавшего в волну колоссальной рыночной турбулентности, банковские кредиты на более легких, чем обычно, условиях и под чуть сниженный процент оказались спасением, – говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Исторический опыт показывает, что мощные мировые экономики выходили из кризисов во многом с опорой на малый бизнес, так как здесь было легче создать рабочие места и обеспечить циркуляцию продуктов и услуг при сравнительно небольших тратах. Если российские власти идут по этому пути, это большой прогресс и у МСБ, может быть, и правда есть будущее». При этом она отмечает: «Предприятия берут займы в расчете то, что через пару месяцев ситуация в производстве и ритейле стабилизируется и деньги нужны, чтобы продержаться до этого момента».