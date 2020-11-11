Малый бизнес запасается кредитами

Малый бизнес запасается кредитамиПредприятия берут деньги в долг, чтобы продержаться во время второй волны коронавируса
Российские банки в III квартале выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) кредиты на рекордную для 2020 г. сумму – 1,04 трлн руб., следует из данных совместного исследования Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это на 27% больше, чем за II квартал, и на 60% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Больший объем кредитов (1,15 трлн руб.) банки выдали МСБ только в IV квартале 2019 г. При этом с начала года доля малых и средних компаний, пользующихся кредитами, выросла почти в 2 раза – с 5 до 9,2%.
«Это рекордный уровень проникновения кредитования в МСБ и рекордный рост. Примечательно, что этот рост обеспечили почти целиком микрокомпании, которые впервые за много лет стали пользоваться кредитами, несмотря на весенний карантин», – подчеркивается в исследовании. Так, кредитные организации выдали в III квартале займы микробизнесу на 343 млрд руб. – это почти в 2 раза (на 93%) больше, чем в III квартале прошлого года. Объем кредитов малому бизнесу вырос за год на 81% и достиг 510 млрд руб. При этом кредитование среднего бизнеса сократилось на 2% до 191 млрд руб.
Ключевыми факторами, повлиявшими на показатели кредитования МСБ, авторы называют выдачу льготных кредитов пострадавшим от пандемии отраслям по ставке 0 и 2%, субсидируемой государством, а также снижение ключевой ставки на 2 п. п. с начала года до 4,25% годовых. В результате кредиты подешевели: средняя ставка для микро- и малого бизнеса упала ниже 5%. По данным Банка России, в III квартале 2020 г. общий объем кредитов, выданных в рамках льготных программ, составил около 310 млрд руб.
Авторы исследования предупреждают: кредитный бум небезопасен. «Есть отложенные риски, связанные с мораторием на банкротство, кредитными каникулами и льготными ставками кредитования, которые заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их. Можно ожидать ухудшения показателей качества кредитного портфеля в I–II квартале 2021 г., если программы льготного кредитования не будут продлены», – подчеркивается в исследовании.
Кредитные организации подтверждают рост выдачи кредитов микрокомпаниям и малому бизнесу. Так, по данным банка «Открытие», в III квартале объем кредитования МСБ вырос в 2,6 раза по сравнению со вторым. При этом почти треть кредитов была выдана по программам господдержки МСБ. В «Сбере» также отмечают существенный рост выдачи кредитов МСБ.
То, что кредиты наконец стали доступны предпринимателям, большой плюс, считают эксперты. «Для бизнеса небольшого формата, попавшего в волну колоссальной рыночной турбулентности, банковские кредиты на более легких, чем обычно, условиях и под чуть сниженный процент оказались спасением, – говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Исторический опыт показывает, что мощные мировые экономики выходили из кризисов во многом с опорой на малый бизнес, так как здесь было легче создать рабочие места и обеспечить циркуляцию продуктов и услуг при сравнительно небольших тратах. Если российские власти идут по этому пути, это большой прогресс и у МСБ, может быть, и правда есть будущее». При этом она отмечает: «Предприятия берут займы в расчете то, что через пару месяцев ситуация в производстве и ритейле стабилизируется и деньги нужны, чтобы продержаться до этого момента».
Если же кризис затянется, банки столкнутся с массовыми невозвратами по кредитам. Уже сейчас, по данным экспертов, просроченная задолженность МСБ растет. «На 1 сентября, по данным Банка России, она составляла 638,4 млрд руб. Для сравнения: в июле она была меньше – 582,5 млрд руб.», – отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Пока будут сохраняться меры поддержки со стороны государства по части реструктурирования и льготных условий, ситуация с просрочкой по кредитам может быть некритичной, однако очевидно, что банки в будущем столкнутся с проблемой невозврата из-за возможной новой волны массовых банкротств предприятий МСБ», – предупреждает эксперт.
«Реальность оказывается для малого бизнеса более тяжелой, чем ожидалось, – заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Именно поэтому мы недавно предложили смягчить условия программы поддержки. А именно ввести полное списание задолженности, если заемщик к 1 марта 2021 г. сохранил штат не менее 80% от состояния на 1 июня 2020 г. И списать половину задолженности, если заемщик сохранил не менее 70% сотрудников».
«Пока же банкам не остается ничего другого, кроме как наращивать портфель займов, иначе рост просрочки будет требовать увеличения резервов, – говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. – Стратегия банков вполне понятна: рост портфеля против роста невозвратов с перспективой выйти на нормальные темпы в следующем году. А через два года – после списания резервов – банки смогут показать рост прибыли».
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Банка России, «в IV квартале потенциал восстановительного роста III квартала в значительной степени будет исчерпан». В связи с этим регулятор продлил рекомендацию банкам проводить реструктуризацию кредитов МСБ по собственным программам до конца года, а действие регуляторных послаблений по доформированию резервов МСБ по реструктурированным кредитам – до 1 июля 2021 г. «Эти меры окажут дополнительную поддержку заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации, и позволят банкам в более комфортном режиме сформировывать резервы по реструктурированным кредитам, – подчеркнули в пресс-службе регулятора. – Также Банк России уделяет кредитованию МСБ приоритетное внимание, разрабатывая дополнительные меры по стимулированию кредитования, а также развитию новых финансовых инструментов поддержки реального сектора». До конца года должно быть завершено согласование новой дорожной карты по финансированию МСБ на 2021–2022 гг., напоминают в ЦБ.