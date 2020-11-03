Вторая волна коронавируса тормозит деловую активность

Вторая волна коронавируса тормозит деловую активностьИндекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России падает второй месяц подряд
Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в октябре снизился до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. «Общее ухудшение деловой конъюнктуры было самым быстрым за пять месяцев. Тем не менее темпы падения были намного медленнее, чем в апреле», – говорится в сообщении исследовательской организации.
В апреле 2020 г. PMI рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. По данным IHS Markit, это падение оказалось рекордным с 1997 г. После этого индекс рос и в августе на фоне резкого увеличения спроса достиг максимального значения за последние полтора года – 51,1 пункта. Однако в сентябре снова произошел провал. «PMI вновь упал за критическую отметку на фоне падения новых заказов», – отмечалось в обзоре IHS Markit за сентябрь. Сокращение спроса, с одной стороны (темпы снижения были самыми высокими с мая), и нехватка поставщиков – с другой привели к падению объемов промышленного производства, сокращению рабочих мест и росту отпускных цен в октябре.
«Некоторые компании отметили, что предложений и скидок было недостаточно, чтобы побудить клиентов размещать заказы», – отмечается в исследовании IHS Markit. При этом «нехватка поставщиков и ослабление рубля способствовали резкому увеличению затрат». «Цены на сырье росли самыми высокими темпами с августа 2018 г. Однако производители смогли переложить часть увеличившихся затрат на клиентов, резко подняв отпускные цены», – говорится в сообщении исследовательской компании.
Чтобы выжить в условиях сокращения спроса, компании стали сокращать расходы, распродавать складские остатки и увеличивать производство за счет использования существующих запасов. «Российские производители потеряли дальнейший импульс к восстановлению в октябре, поскольку производство и новые заказы сократились. Единственным ярким пятном стал внешний спрос, который вырос впервые с декабря 2018 г.», – резюмирует экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. Согласно последнему прогнозу организации, производственный сектор России продолжит сокращаться до II квартала 2021 г. на фоне продолжающейся пандемии.
«Судя по косвенным признакам, в октябре восстановление производственной активности действительно приостановилось», – говорит руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Объем электропотребления, отражающий производственную активность электроемких потребителей, в октябре остался на уровне предшествующего месяца. Небольшой рост железнодорожных грузовых перевозок, зафиксированный в октябре, произошел благодаря наращиванию объемов погрузки экспортно-сырьевых грузов, восстановление которых как раз завершилось в прошлом месяце. «В то же время рост объемов погрузки строительных грузов, наблюдавшийся в III квартале, в октябре приостановился. Впрочем, он по-прежнему остается на весьма высоком уровне, значительно превышающем средний уровень последних двух лет», – подчеркивает Сальников.
По мнению Сальникова, скачок отложенного спроса завершился и в ближайшие месяцы спрос будет на 8% ниже докризисного уровня. «Дальнейшие перспективы промышленности омрачаются ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и ослаблением рубля», – добавляют экономисты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По их оценкам, промпроизводство по итогам этого года может снизиться на 2% по сравнению с показателем прошлого года.