Вторая волна коронавируса тормозит деловую активность

В апреле 2020 г. PMI рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. По данным IHS Markit, это падение оказалось рекордным с 1997 г. После этого индекс рос и в августе на фоне резкого увеличения спроса достиг максимального значения за последние полтора года – 51,1 пункта. Однако в сентябре снова произошел провал. «PMI вновь упал за критическую отметку на фоне падения новых заказов», – отмечалось в обзоре IHS Markit за сентябрь. Сокращение спроса, с одной стороны (темпы снижения были самыми высокими с мая), и нехватка поставщиков – с другой привели к падению объемов промышленного производства, сокращению рабочих мест и росту отпускных цен в октябре.