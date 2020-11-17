Налоговики отменяют старые ликвидации и банкротства компаний

Как указывают специалисты, добровольная ликвидация всегда была игрой на грани фола, поскольку прибегали к ней в основном компании, которые не хотели раскрывать полную информацию о своей деятельности. Поэтому ликвидационные балансы, как правило, причесывали, убирая долги и активы. «При добровольной ликвидации компания должна уведомить всех своих кредиторов о своем намерении, и если никто из кредиторов не заявит свои требования к ней, то организацию могут исключить из ЕГРЮЛа, – поясняет партнер MGP Lawyers Денис Быканов. – Однако нередко добровольную ликвидацию организаций используют как недорогой способ избавиться от кредиторов, «забыв» их уведомить».