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Налоговики отменяют старые ликвидации и банкротства компаний

ФНС все чаще признает недействительными старые записи о ликвидации компаний
Любовь Маврина
Изучив ликвидационный баланс, налоговая служба при наличии долгов или признаков вывода активов может признать запись о ликвидации недействительной /Максим Стулов / Ведомости

Использовать банкротство и добровольную ликвидацию компаний как способы ухода от уплаты налогов и долгов становится все опаснее, предупреждают юристы. Налоговая служба все чаще обжалует такие решения, даже спустя несколько лет. Основанием для отмены ликвидации, как правило, оказываются неполные или некорректные данные в ликвидационном балансе компании.

Как указывают специалисты, добровольная ликвидация всегда была игрой на грани фола, поскольку прибегали к ней в основном компании, которые не хотели раскрывать полную информацию о своей деятельности. Поэтому ликвидационные балансы, как правило, причесывали, убирая долги и активы. «При добровольной ликвидации компания должна уведомить всех своих кредиторов о своем намерении, и если никто из кредиторов не заявит свои требования к ней, то организацию могут исключить из ЕГРЮЛа, – поясняет партнер MGP Lawyers Денис Быканов. – Однако нередко добровольную ликвидацию организаций используют как недорогой способ избавиться от кредиторов, «забыв» их уведомить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных