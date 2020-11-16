Банкротом без суда стать непросто

В МЭР назвали еще одну достаточно простую, но типичную ошибку, которую допускают заявители при подаче заявлений на внесудебное банкротство, – неправильное составление списка кредиторов. «Дело в том, что закон предусматривает самостоятельное заполнение такой формы, а граждане не всегда точно ее заполняют, например указывают неверное или неполное наименование налоговых платежей», – уточнили в ведомстве. Кроме того, многие кандидаты в банкроты указывают в документах не соответствующую действительности информацию. «Значительная часть отказов основана на том, что граждане, имеющие доход от получения пенсии по старости или по инвалидности, не учитывают этот факт и обращаются в МФЦ с заявлением», – отмечает Наталья Свечникова, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эксперт рекомендует обращаться к специалистам, которые могут снизить количество ошибок, или консультироваться с государственными органами.