Банкротом без суда стать непросто

Банкротом без суда стать непростоКандидаты получают отказы в 75% случаев
За почти 2,5 месяца с начала действия в стране процедуры внесудебного банкротства заявления о ее прохождении подали в многофункциональные центры (МФЦ) 4144 заявителя, однако три четверти из них (3143) были возвращены заявителям. Всего с 1 сентября по 12 ноября процедура возбуждена в отношении 1001 россиянина, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, т. е. в 24% случаев.
В Минэкономразвития (МЭР) высокий процент возврата заявок объясняют не сложностью или несовершенством процедуры внесудебного банкротства, а тем, что многие граждане просто не соответствуют установленным требованиям. «Одно из главных условий для списания долгов – оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект», – считают в ведомстве.
В МЭР «Ведомостям» также заявили, что изначально прогнозировался плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться процедурой. «Внесудебное банкротство – принципиально новый институт в российском законодательстве, и неудивительно, что граждане пока неактивно используют этот механизм. Сейчас мы ведем активную информационную политику в целях донесения для граждан актуальной информации», – уточнили в МЭР.
Закон о внесудебном банкротстве граждан, вступивший в действие с 1 сентября 2020 г., позволил людям начинать процедуру личной финансовой несостоятельности не только в привычном порядке, через суд, но и во внесудебном – бесплатно через МФЦ. Упрощенная процедура подходит тем, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50 000–500 000 руб. и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными.
После запуска процедуры в начале сентября этого года «тайным покупателем», проверившим, как она работает, выступил глава МЭР Максим Решетников, который лично звонил в МФЦ, уточняя, возможно ли подать заявление на возбуждение внесудебной процедуры банкротства граждан. «Мы проверяли, как работают МФЦ и готовы ли они к приему заявлений. Действительно готовы, специалисты понимают процедуру», – заявил министр, докладывая о вступлении в силу соответствующего закона президенту и членам правительства.
Эксперты отмечают, что общая картина с внесудебными банкротствами постепенно улучшается: в сентябре из 344 поданных заявлений процедура была запущена по 56 гражданам, т. е. в работу шло только каждое шестое заявление. Спустя 2,5 месяца динамика явно улучшилась, но окончательные выводы делать рано. «Факт, что три четверти заявлений не принимают в работу, объясним тем, что эта процедура и была создана для тех, кто хочет сэкономить на адвокатах и готов сам заниматься составлением заявления и оформлением юридических формальностей. Думаю, со временем количество возвратов будет снижаться по мере роста финансовой грамотности», – считает Максим Платонов, партнер компании «Муранов, Черняков и партнеры», подчеркивая, что «процедура однозначно востребована гражданами». Что касается количества поданных заявлений, то нынешний коронакризис будет способствовать только их увеличению вследствие закредитованности населения, которое впоследствии неизбежно обернется ростом числа банкротств, считает юрист.
Антон Рогачевский, старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия», полагает, что большое количество отказов в проведении внесудебного банкротства связано с незавершенными исполнительными производствами либо с обнаружением возможности оплаты заявителем своих долгов. «Заявлению о банкротстве предшествует завершенное исполнительное производство, т. е. заемщик должен пройти через судебное разбирательство по иску, который инициировал банк или МФО, после чего судебные приставы должны вынести постановление о невозможности взыскания, а это может занимать годы», – подчеркивает эксперт.
В МЭР назвали еще одну достаточно простую, но типичную ошибку, которую допускают заявители при подаче заявлений на внесудебное банкротство, – неправильное составление списка кредиторов. «Дело в том, что закон предусматривает самостоятельное заполнение такой формы, а граждане не всегда точно ее заполняют, например указывают неверное или неполное наименование налоговых платежей», – уточнили в ведомстве. Кроме того, многие кандидаты в банкроты указывают в документах не соответствующую действительности информацию. «Значительная часть отказов основана на том, что граждане, имеющие доход от получения пенсии по старости или по инвалидности, не учитывают этот факт и обращаются в МФЦ с заявлением», – отмечает Наталья Свечникова, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова. Эксперт рекомендует обращаться к специалистам, которые могут снизить количество ошибок, или консультироваться с государственными органами.
Владимир Шалаев, партнер ООО «Правовая группа», считает основной проблемой внедрения процедуры внесудебного банкротства непонимание гражданами ее сути. «Рядовому человеку тяжело разобраться с тем, что такое акт о невозможности взыскания или как получить его, даже если он выносился. Судебные приставы сейчас работают в ограниченном режиме, так что даже с этим возможны проблемы. Для снижения уровня возвратов необходимо повышение юридической грамотности населения, как вариант – организация бесплатной юридической помощи на базе МФЦ», – считает эксперт.