Россияне получили возможность банкротиться по упрощенной схеме
Россияне теперь могут проходить процедуру банкротства бесплатно и без обращения в суд. Соответствующие поправки в закон «О банкротстве» вступают в силу с 1 сентября 2020 г.
Изменения в законе позволяют гражданам, задолженность которых составляет от 50 000 до 500 000 руб., подавать заявления о банкротстве через многофункциональные центры (МФЦ). Сделать это можно после завершения процедуры исполнительного производства. Кроме того, у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающие отсутствие у него имущества и денежных средств.
Стать банкротом можно через полгода после подачи заявления в МФЦ при условии отсутствия претензий к должнику. На это время гражданин освобождается от штрафов.
Ранее физлица имели возможность становиться банкротами только при наличии долгов на сумму от 500 000 руб. Для этого следовало обратиться в Арбитражный суд. Однако в марте президент России Владимир Путин поручил сделать процедуру банкротства «посильной и не обременительной» для граждан, после чего соответствующее поручение правительству дал премьер-министр России Михаил Мишустин.