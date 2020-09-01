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Россияне получили возможность банкротиться по упрощенной схеме

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Россияне теперь могут проходить процедуру банкротства бесплатно и без обращения в суд. Соответствующие поправки в закон «О банкротстве» вступают в силу с 1 сентября 2020 г.

Изменения в законе позволяют гражданам, задолженность которых составляет от 50 000 до 500 000 руб., подавать заявления о банкротстве через многофункциональные центры (МФЦ). Сделать это можно после завершения процедуры исполнительного производства. Кроме того, у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающие отсутствие у него имущества и денежных средств.

Стать банкротом можно через полгода после подачи заявления в МФЦ при условии отсутствия претензий к должнику. На это время гражданин освобождается от штрафов.

Ранее физлица имели возможность становиться банкротами только при наличии долгов на сумму от 500 000 руб. Для этого следовало обратиться в Арбитражный суд. Однако в марте президент России Владимир Путин поручил сделать процедуру банкротства «посильной и не обременительной» для граждан, после чего соответствующее поручение правительству дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее по теме: Упрощенное банкротство запустится в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных