Россияне получили возможность банкротиться по упрощенной схеме

Изменения в законе позволяют гражданам, задолженность которых составляет от 50 000 до 500 000 руб., подавать заявления о банкротстве через многофункциональные центры (МФЦ). Сделать это можно после завершения процедуры исполнительного производства. Кроме того, у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающие отсутствие у него имущества и денежных средств.