Россияне проявляют больший интерес к личному банкротству

Россияне проявляют больший интерес к личному банкротствуВ сентябре количество банкротств граждан почти удвоилось по сравнению с прошлым годом
Из 1993 обращений граждан на банкротство по внесудебной процедуре было начато только 413 процедур. То есть только каждый пятый получил шанс объявить себя банкротом, не прибегая к дорогостоящему судебному разбирательству, сообщил портал «Федресурс». Заявления большинства должников (1578) были им возвращены, еще по двум принято решение о прекращении процедуры банкротства.
С сентября граждане без имущества и с долгом от 50 000 до 500 000 руб. имеют право на признание банкротом без судебного решения этого вопроса. Однако разобраться в правилах игры им пока слишком сложно, полагают эксперты. «Самостоятельно понять все требования законодателя очень непросто, а консультирование у юристов требует дополнительных затрат, – объясняет партнер «Пепеляев групп» Юлия Литовцева. – Вот и посыпались заявления от граждан, не соответствующих критериям применения внесудебного банкротства».
Основной камень преткновения – необходимость прохождения всего цикла принудительного взыскания задолженности, который включает получение постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства. «Для этого судебный пристав-исполнитель должен установить отсутствие у гражданина имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание», – поясняет Литовцева.
Закон о внесудебном банкротстве принимался в спешке и было много вариантов редакций, напоминает член Ассоциации юристов России Сергей Домнин. Были опасения, что граждане будут злоупотреблять этой процедурой, поэтому был принят вариант с достаточно жестким критерием – отсутствием имущества. «Из-за этого под действие закона не подпали должники, у которых есть пусть минимальные, но доходы, из которых приставами производятся удержания, – говорит Домнин. – Например, пенсионеры».
Должник не должен иметь имущества не только на дату подачи заявления, но и в течение всего процесса, напоминает другой член Ассоциации юристов России – Мария Спиридонова. А процедура длится шесть месяцев, поэтому по факту завершенных дел еще нет. Кроме того, заявитель не может быть должником в иных исполнительных производствах. «Гражданин должен предоставить в МФЦ список всех известных ему кредиторов, – отмечает юрист. – При этом в период внесудебного порядка может быть установлено, что в заявлении указаны не все долги или кредиторы».
«Такой процедурой могут воспользоваться граждане с невысоким уровнем дохода и небольшим долгом (до 500 000 руб.), не имеющие сделок по отчуждению имущества, заключенных незадолго до процедуры банкротства, а также не иметь просрочки по оплате, – добавляет генеральный директор компании «Первая юридическая сеть» Виталий Пономаренко. – Помимо этого сам кредитор может не согласиться на такие условия и инициировать полноценную процедуру банкротства».
Что касается стандартной процедуры банкротства, то за первые девять месяцев их число выросло на 65% по сравнению с тем же периодом 2019 г., следует из статистики «Федресурса». При этом в сентябре статус банкрота получило более 12 000 человек – на 94,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего с октября 2015 г. – начала работы этой процедуры – несостоятельными были признаны свыше 240 000 россиян.
Среди компаний за январь – сентябрь банкротами было признано на 19% меньше, чем за тот же период 2019 г. Во многом это связано с мораторием на подачу заявлений о банкротстве со стороны кредиторов, который недавно был продлен до 7 января (за исключением стратегических и системообразующих организаций). На 1 октября он распространялся на 517 000 юрлиц и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей (ИП). Правом на отказ от моратория воспользовались 708 компаний и 146 ИП.
«Резкое увеличение числа банкротств граждан обусловлено совокупностью факторов, – считает партнер практики по разрешению споров Bryan Cave Leighton Paisner Иван Веселов. – В первую очередь процедура становится более распространенной – прошло уже достаточно времени, для того чтобы люди могли узнать, как закон работает, и оценить все его преимущества и недостатки в действии. Во-вторых, на росте числа банкротств сказалась и экономическая ситуация: люди, которые надеялись на улучшение своего материального положения, осознали, что кризис только набирает обороты и улучшений в ближайшее время не предвидится, поэтому с заявлением о собственном банкротстве лучше обращаться сейчас».
Рост числа банкротств физлиц наблюдается на протяжении всех пяти лет существования данной процедуры, замечает Литовцева. И интерес граждан продолжит расти. Экономический кризис, по ее мнению, лишь стал дополнительным фактором. «В следующем году продолжится рост числа банкротств граждан и вновь начнет набирать обороты банкротство компаний, – уверена она. – Применительно к юридическим лицам триггером стали разрушительные последствия пандемии и связанных с ней ограничений, которые, к сожалению, продолжают нарастать».
Причем большинство опрошенных экспертов считают, что рост банкротств в следующем году будет довольно резким. «Истекут сроки моратория, будут проведены переговоры по аренде офисных и торговых помещений, – говорит Пономаренко. – Конечно, это повлечет за собой волну новых сокращений, что так или иначе скажется на финансовом благополучии граждан, и многие из них будут вынуждены воспользоваться процедурой банкротства».