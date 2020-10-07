Россияне проявляют больший интерес к личному банкротству

Должник не должен иметь имущества не только на дату подачи заявления, но и в течение всего процесса, напоминает другой член Ассоциации юристов России – Мария Спиридонова. А процедура длится шесть месяцев, поэтому по факту завершенных дел еще нет. Кроме того, заявитель не может быть должником в иных исполнительных производствах. «Гражданин должен предоставить в МФЦ список всех известных ему кредиторов, – отмечает юрист. – При этом в период внесудебного порядка может быть установлено, что в заявлении указаны не все долги или кредиторы».