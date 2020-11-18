Промышленность привыкла к пандемии

Промышленность привыкла к пандемииПромышленное производство в октябре превзошло ожидания экспертов
Вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings – 2020. «Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, с загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные и не видим, чтобы вторая волна привела к какому-то существенному снижению деловой активности в целом по экономике, в отдельных секторах это, конечно, заметно», – отметил Колычев. По его словам, политика властей подстроилась под текущие условия. «И главную возможность для такой подстройки создали те реформы, которые проводились в предыдущие годы», – добавил он.
Данные Росстата показывают: в октябре промышленное производство сократилось по сравнению с октябрем 2019 г. на 5,9%, но по сравнению с сентябрем выросло на 3,8% (с исключением сезонности динамика была нулевой). Это даже отдаленно несравнимо с темпами падения во время первой волны, когда в апреле промпроизводство сократилось на 9% по сравнению с мартом.
«В октябре по сравнению с сентябрем 2020 г. рост показали все базовые виды экономической деятельности, учитываемые при расчете индекса промышленного производства», – сообщило статведомство. В наибольшей степени – энергетика и обеспечение теплом, газом и паром (увеличение на 21,7%), что связано с началом отопительного сезона. Обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых выросли на 2,2 и 3% соответственно.
Наибольшую динамику в сырьевом секторе в октябре по отношению к сентябрю 2020 г., по данным Росстата, показали добыча угля (рост на 4,1%) и добыча нефти и газа (на 4,6%). В обрабатывающих производствах – изготовление коммуникационного оборудования (рост на 95,1%), оптических приборов, фото- и кинооборудования (на 45,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 23,5%), производство транспортных средств и оборудования (на 84,2%), машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (на 43,1%). Кроме того, ростом на 4,5% отметилась пищевая промышленность. В том числе производство масла в октябре по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 33,2%, сахара – на 34,3%, риса – на 31,5%, муки и крупы – на 8,3%.
«Судя по всему, относительное уменьшение спроса из-за прекращения работы фактора «оставшихся дома» отпускников оказалось достаточно ограниченным (предшествующее снижение составило 1,4% за два месяца)», – объясняет руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Он также добавляет, что небольшое увеличение нефтедобычи связано с резким восстановительным ростом поставок в Белоруссию. «Впрочем, на фоне уже начавшегося в октябре снижения нефтепереработки и усиления антивирусных ограничений в ноябре – декабре рассчитывать на сохранение позитивной динамики здесь не приходится», – констатирует эксперт.
В Дом.РФ «Ведомостям» пояснили: увеличение выпуска стройматериалов связано с оживлением строительства. «Программа субсидирования ставок по ипотеке не только поддержала спрос населения на жилье, но и привела к росту количества новых проектов, которые застройщики выводили на рынок. По данным ЕИСЖС, в августе – октябре застройщики вывели на рынок более 9,4 млн кв. м жилья, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Конечно, это привело к росту востребованности строительных материалов», – отмечает руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.
Неприятной неожиданностью октября стало снижение производства лекарств, которое поддерживало промышленность даже в самый разгар пандемии. По сравнению с октябрем 2019 г. снижение составило 0,6%. По сравнению с сентябрем 2020 г. – 8,5%, отмечает Росстат. По мнению Сальникова, «сокращение производства фармацевтики – результат не слишком гладкого запуска работы информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов».
В конце сентября – начале октября в ряде регионов из аптек стали пропадать лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Как объяснял премьер Михаил Мишустин, при действующем механизме перерегистрации цен нельзя провести их индексацию и в итоге производство останавливается, а поставки препаратов прекращаются. Глава Минпромторга Денис Мантуров связал дефицит с перебоями в системе маркировки лекарств и пообещал президенту, что выпуск по большинству медицинских препаратов будет увеличен до конца года втрое. Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств на год – до 1 января 2022 г., чтобы их поставки не прерывались.
В целом же «с учетом уже состоявшегося усиления антивирусных ограничений в ноябре и их очевидного сохранения в декабре до конца года следует ожидать слабого снижения объемов промпроизводства», прогнозирует Сальников. По его словам, «ежемесячный спад промышленности на 5–6% в годовом выражении – это некая новая нормальность для России в условиях сокращения спроса и доходов бизнеса». По прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в России сократится в 2020 г. на 4,1%.