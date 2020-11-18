Промышленность привыкла к пандемии

Вторая волна коронавируса не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings – 2020. «Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, с загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные и не видим, чтобы вторая волна привела к какому-то существенному снижению деловой активности в целом по экономике, в отдельных секторах это, конечно, заметно», – отметил Колычев. По его словам, политика властей подстроилась под текущие условия. «И главную возможность для такой подстройки создали те реформы, которые проводились в предыдущие годы», – добавил он.