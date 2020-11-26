Минфин мобилизует таможню на борьбу с выводом капитала за рубеж

Практика показывает, что таможенники выявляют порядка 77% совершаемых преступлений, предусмотренных этими статьями. Но сейчас функция дознания целиком лежит на сотрудниках МВД. «По ст. 193 и 193.1 УК предварительное расследование проводится в форме предварительного следствия, – отмечает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. – Предложения Минфина сводятся к тому, что по уклонению от репатриации по суммам свыше 100 млн до 150 млн руб. включительно и по использованию подложных документов при совершении валютных операций на сумму до 10 млн руб. вместо предварительного следствия будет дознание, а вместо органов внутренних дел этим заниматься будет таможня».