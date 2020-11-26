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Минфин мобилизует таможню на борьбу с выводом капитала за рубеж

ФТС получит право дознания по двум статьям Уголовного кодекса, связанным с трансграничными финансовыми операциями
Александра Кошкина
После новых поправок бизнесу станет проще находить взаимопонимание с силовиками, считают эксперты /Виталий Аньков / РИА Новости

Сотрудники таможни могут получить право проводить дознание по преступлениям, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который подготовило Министерство финансов. Согласно документу, таможенники получат право дознания по двум статьям Уголовного кодекса (УК): об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ч. 1 ст. 193) и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1 ст. 193.1).

Практика показывает, что таможенники выявляют порядка 77% совершаемых преступлений, предусмотренных этими статьями. Но сейчас функция дознания целиком лежит на сотрудниках МВД. «По ст. 193 и 193.1 УК предварительное расследование проводится в форме предварительного следствия, – отмечает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. – Предложения Минфина сводятся к тому, что по уклонению от репатриации по суммам свыше 100 млн до 150 млн руб. включительно и по использованию подложных документов при совершении валютных операций на сумму до 10 млн руб. вместо предварительного следствия будет дознание, а вместо органов внутренних дел этим заниматься будет таможня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных