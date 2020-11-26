Минфин мобилизует таможню на борьбу с выводом капитала за рубеж

Минфин мобилизует таможню на борьбу с выводом капитала за рубежФТС получит право дознания по двум статьям Уголовного кодекса, связанным с трансграничными финансовыми операциями
Сотрудники таможни могут получить право проводить дознание по преступлениям, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующие поправки в ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) предусматриваются законопроектом, который подготовило Министерство финансов. Согласно документу, таможенники получат право дознания по двум статьям Уголовного кодекса (УК): об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ч. 1 ст. 193) и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1 ст. 193.1).
Практика показывает, что таможенники выявляют порядка 77% совершаемых преступлений, предусмотренных этими статьями. Но сейчас функция дознания целиком лежит на сотрудниках МВД. «По ст. 193 и 193.1 УК предварительное расследование проводится в форме предварительного следствия, – отмечает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. – Предложения Минфина сводятся к тому, что по уклонению от репатриации по суммам свыше 100 млн до 150 млн руб. включительно и по использованию подложных документов при совершении валютных операций на сумму до 10 млн руб. вместо предварительного следствия будет дознание, а вместо органов внутренних дел этим заниматься будет таможня».