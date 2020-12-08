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Глава ТПП предложил правительству упростить въезд мигрантам и их семьям

Замена мигрантов россиянами сразу делает предприятия неконкурентоспособными
Александра Кошкина
Глава ТПП предложил правительству упростить въезд мигрантам /Андрей Гордеев / Ведомости

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. Распоряжение правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах, подчеркивает он в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. «Распоряжение № 635-р не предусматривает въезд мигрантов рабочих специальностей и иностранных граждан с деловыми целями, – отмечается в письме. – Указанные ограничения не дают возможности российскому и зарубежному бизнесу полноценно осуществлять планирование и реализовывать уже действующие проекты».

ТПП предлагает, во-первых, определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов. Соответствующие полномочия передать на региональный уровень в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных