Глава ТПП предложил правительству упростить въезд мигрантам и их семьям

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. Распоряжение правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах, подчеркивает он в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. «Распоряжение № 635-р не предусматривает въезд мигрантов рабочих специальностей и иностранных граждан с деловыми целями, – отмечается в письме. – Указанные ограничения не дают возможности российскому и зарубежному бизнесу полноценно осуществлять планирование и реализовывать уже действующие проекты».