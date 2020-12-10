Банк России хочет сделать платным доступ в АИС страхования

Необходимость передачи баз данных от страхового сообщества к регулятору в Банке России мотивируют существующим сейчас противоречием бизнес-интересов страховщиков и «публичного интереса». Как сообщили в пресс-службе ЦБ, в настоящее время страховое сообщество самостоятельно принимает решения о целесообразности тех или иных доработок. «Приоритеты в такой ситуации естественным образом определяются с учетом потенциального влияния изменений на бизнес-процессы страхового сообщества. При этом часто исключаются из реализации запросы, сформированные исходя из публичного интереса», – прокомментировали в пресс-службе Банка России.