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Банк России хочет сделать платным доступ в АИС страхования

В ЦБ не исключают, что это приведет к росту тарифов, но постараются этого не допустить
Ольга Кучерова
На новации ЦБ страховщики ответят повышением цен на ОСАГО /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

В конце ноября Банк России вынес на обсуждение экспертного совета с участием страховщиков и представителей власти законопроект о создании единой АИС страхования на базе созданных страховыми союзами баз АИС ОСАГО, Бюро страховых историй и проч., которые должны быть переданы регулятору. Законопроект подразумевает, что страховщики будут и дальше финансово обеспечивать функционирование базы, но ее использование для страхователей и страховщиков станет платным в большинстве случаев.

Необходимость передачи баз данных от страхового сообщества к регулятору в Банке России мотивируют существующим сейчас противоречием бизнес-интересов страховщиков и «публичного интереса». Как сообщили в пресс-службе ЦБ, в настоящее время страховое сообщество самостоятельно принимает решения о целесообразности тех или иных доработок. «Приоритеты в такой ситуации естественным образом определяются с учетом потенциального влияния изменений на бизнес-процессы страхового сообщества. При этом часто исключаются из реализации запросы, сформированные исходя из публичного интереса», – прокомментировали в пресс-службе Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных