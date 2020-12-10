Банк России хочет сделать платным доступ в АИС страхования

Банк России хочет сделать платным доступ в АИС страхованияВ ЦБ не исключают, что это приведет к росту тарифов, но постараются этого не допустить
В конце ноября Банк России вынес на обсуждение экспертного совета с участием страховщиков и представителей власти законопроект о создании единой АИС страхования на базе созданных страховыми союзами баз АИС ОСАГО, Бюро страховых историй и проч., которые должны быть переданы регулятору. Законопроект подразумевает, что страховщики будут и дальше финансово обеспечивать функционирование базы, но ее использование для страхователей и страховщиков станет платным в большинстве случаев.
Необходимость передачи баз данных от страхового сообщества к регулятору в Банке России мотивируют существующим сейчас противоречием бизнес-интересов страховщиков и «публичного интереса». Как сообщили в пресс-службе ЦБ, в настоящее время страховое сообщество самостоятельно принимает решения о целесообразности тех или иных доработок. «Приоритеты в такой ситуации естественным образом определяются с учетом потенциального влияния изменений на бизнес-процессы страхового сообщества. При этом часто исключаются из реализации запросы, сформированные исходя из публичного интереса», – прокомментировали в пресс-службе Банка России.