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ВЭФ перечислил препятствия для восстановления российской экономики

Отечественные эксперты советуют осторожно относиться к этим оценкам
Александра Кошкина
Аналитики ВЭФа скептически оценивают способность российской экономики к инновациям /Денис Абрамов / Ведомости

Российская экономика плохо подготовлена к посткризисному развитию. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликовавшие доклад о глобальной конкурентоспособности. В условном рейтинге готовности к восстановлению и преобразованию после спада пандемии Россия оказалась на 28– 29-м местах из 37 возможных.

На 100% к восстановлению и экономическим преобразованиям не готова ни одна страна. В целом хорошие результаты показали Нидерланды, Новая Зеландия, Швейцария, Эстония и США. Но у России по сравнению с ними потенциал невысок: из 11 направлений она получила положительную оценку только по трем. В частности, отмечают эксперты, рынок труда в России довольно гибкий и социально защищенный даже в сопоставлении со многими развитыми странами. Кроме того, наша страна готова продемонстрировать переход к более прогрессивному налогообложению и внедрять принципы многообразия, справедливости и инклюзивности, способствующие росту творческого потенциала сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных