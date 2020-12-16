ВЭФ перечислил препятствия для восстановления российской экономики

На 100% к восстановлению и экономическим преобразованиям не готова ни одна страна. В целом хорошие результаты показали Нидерланды, Новая Зеландия, Швейцария, Эстония и США. Но у России по сравнению с ними потенциал невысок: из 11 направлений она получила положительную оценку только по трем. В частности, отмечают эксперты, рынок труда в России довольно гибкий и социально защищенный даже в сопоставлении со многими развитыми странами. Кроме того, наша страна готова продемонстрировать переход к более прогрессивному налогообложению и внедрять принципы многообразия, справедливости и инклюзивности, способствующие росту творческого потенциала сотрудников.