Цифровой рубль поможет России отказаться от SWIFT, считают в ЦБ

Цифровой рубль поможет России отказаться от SWIFT, считают в ЦБЭксперты считают, что использовать цифровую валюту в международных расчетах вполне реально
Запуск цифрового рубля в перспективе может решить проблему отстройки российских пользователей от системы платежных переводов SWIFT, так как отчасти будет ее дублировать, считают в Банке России. Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, внимание центробанков по всему миру к теме цифровых денег позволяет предполагать, что на горизонте 5–7 лет в нескольких странах точно будет запущена национальная цифровая валюта. «Тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что между банками возникнут уже другие технологические взаимодействия», – пояснила Скоробогатова.
По ее словам, ключевым вопросом станет не только скорость платежей, но и стоимость транзакций: важно, чтобы стоимость платежей на уровне «цифровая валюта одной страны – цифровая валюта другой страны» была меньше той, что бизнес платит сейчас. С другой стороны, SWIFT тоже может стать одной из платформ для оборота цифровой валюты. «Вопрос в том, насколько SWIFT в рамках своей стратегии готов двигаться в этом направлении», – подчеркнула первый зампред Банка России.