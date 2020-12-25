Цифровой рубль поможет России отказаться от SWIFT, считают в ЦБ

Запуск цифрового рубля в перспективе может решить проблему отстройки российских пользователей от системы платежных переводов SWIFT, так как отчасти будет ее дублировать, считают в Банке России. Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, внимание центробанков по всему миру к теме цифровых денег позволяет предполагать, что на горизонте 5–7 лет в нескольких странах точно будет запущена национальная цифровая валюта. «Тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что между банками возникнут уже другие технологические взаимодействия», – пояснила Скоробогатова.