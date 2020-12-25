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Цифровой рубль поможет России отказаться от SWIFT, считают в ЦБ

Эксперты считают, что использовать цифровую валюту в международных расчетах вполне реально
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Запуск цифрового рубля в перспективе может решить проблему отстройки российских пользователей от системы платежных переводов SWIFT, так как отчасти будет ее дублировать, считают в Банке России. Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, внимание центробанков по всему миру к теме цифровых денег позволяет предполагать, что на горизонте 5–7 лет в нескольких странах точно будет запущена национальная цифровая валюта. «Тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции. В этом случае SWIFT может не понадобиться, потому что между банками возникнут уже другие технологические взаимодействия», – пояснила Скоробогатова.

По ее словам, ключевым вопросом станет не только скорость платежей, но и стоимость транзакций: важно, чтобы стоимость платежей на уровне «цифровая валюта одной страны – цифровая валюта другой страны» была меньше той, что бизнес платит сейчас. С другой стороны, SWIFT тоже может стать одной из платформ для оборота цифровой валюты. «Вопрос в том, насколько SWIFT в рамках своей стратегии готов двигаться в этом направлении», – подчеркнула первый зампред Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных