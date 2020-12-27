Что будет с московскими промзонами

Что будет с московскими промзонамиБаланс интересов города и застройщиков власти Москвы будут искать с помощью механизма комплексного развития территорий
В 2020 г. в Москве были подписаны первые соглашения о комплексном развитии территорий (КРТ), в рамках которых проводятся реорганизации неэффективно используемых промышленных зон.
От их успеха во многом зависит, удастся ли городским властям преодолеть скепсис некоторых девелоперов и экспертов относительно эффективности механизма КРТ. Правительство Москвы внедряет его прежде всего в целях создания в городе новых современных рабочих мест. Однако девелоперам выгоднее и безопаснее строить на этих площадях жилье. Придется искать компромисс.
Комплексный подход
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