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Что будет с московскими промзонами

Баланс интересов города и застройщиков власти Москвы будут искать с помощью механизма комплексного развития территорий
Ольга Сторожко
Евгений Разумный / Ведомости

В 2020 г. в Москве были подписаны первые соглашения о комплексном развитии территорий (КРТ), в рамках которых проводятся реорганизации неэффективно используемых промышленных зон.

От их успеха во многом зависит, удастся ли городским властям преодолеть скепсис некоторых девелоперов и экспертов относительно эффективности механизма КРТ. Правительство Москвы внедряет его прежде всего в целях создания в городе новых современных рабочих мест. Однако девелоперам выгоднее и безопаснее строить на этих площадях жилье. Придется искать компромисс.

Комплексный подход

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных