Что будет с московскими промзонами

От их успеха во многом зависит, удастся ли городским властям преодолеть скепсис некоторых девелоперов и экспертов относительно эффективности механизма КРТ. Правительство Москвы внедряет его прежде всего в целях создания в городе новых современных рабочих мест. Однако девелоперам выгоднее и безопаснее строить на этих площадях жилье. Придется искать компромисс.