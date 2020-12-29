IT-бизнес начинает налоговый маневр

IT-бизнес начинает налоговый маневрДля небольших компаний выгоды от него могут быть несопоставимы с затратами
C 1 января 2021 г. вступит в силу пакет налоговых льгот для российских IT-компаний. В результате, как заявил в одном из выступлений президент Владимир Путин, налоговая нагрузка на них окажется одной из самых низких в мире. Налоговый маневр в IT кажется нужным и важным, однако запоздавшим.
Российские программисты и другие специалисты сферы высоких технологий уже давно и высоко котируются на мировом рынке, IT-компании заняли свои места на рынках программных продуктов, международная инфраструктура в этой отрасли, включающая в том числе технологические, образовательные и финансовые сегменты, вполне сложившаяся. В этих условиях только налоговые стимулы могут оказаться уже недостаточными. Возможно, поэтому новации были встречены бизнесом с определенной настороженностью.