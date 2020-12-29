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IT-бизнес начинает налоговый маневр

Для небольших компаний выгоды от него могут быть несопоставимы с затратами
Любовь Маврина
Новации были встречены бизнесом с определенной настороженностью /Андрей Гордеев / Ведомости

C 1 января 2021 г. вступит в силу пакет налоговых льгот для российских IT-компаний. В результате, как заявил в одном из выступлений президент Владимир Путин, налоговая нагрузка на них окажется одной из самых низких в мире. Налоговый маневр в IT кажется нужным и важным, однако запоздавшим.

Российские программисты и другие специалисты сферы высоких технологий уже давно и высоко котируются на мировом рынке, IT-компании заняли свои места на рынках программных продуктов, международная инфраструктура в этой отрасли, включающая в том числе технологические, образовательные и финансовые сегменты, вполне сложившаяся. В этих условиях только налоговые стимулы могут оказаться уже недостаточными. Возможно, поэтому новации были встречены бизнесом с определенной настороженностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных