IT-бизнес начинает налоговый маневр

Российские программисты и другие специалисты сферы высоких технологий уже давно и высоко котируются на мировом рынке, IT-компании заняли свои места на рынках программных продуктов, международная инфраструктура в этой отрасли, включающая в том числе технологические, образовательные и финансовые сегменты, вполне сложившаяся. В этих условиях только налоговые стимулы могут оказаться уже недостаточными. Возможно, поэтому новации были встречены бизнесом с определенной настороженностью.