Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Следственный комитет хочет ужесточить ответственность за налоговые нарушения

Срок давности по налоговым преступлениям для граждан может быть увеличен до 10 лет
Любовь Маврина
Предложение продлить до 10 лет срок давности за неуплату налогов приведет к валу уголовных дел  /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

Следственный комитет России (СКР) выступил за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за налоговые преступления. В первую очередь предлагается увеличить срок давности по ним до 10 лет, приравняв к сроку давности по таким преступлениям, установленному для юрлиц. Сейчас, согласно ст. 113 Налогового кодекса, «лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения <...> либо со следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности)». По мнению представителей СКР, такой небольшой срок давности позволяет многим индивидуальным предпринимателям избегать ответственности за неуплату налогов, поскольку следователи просто не успевают расследовать их преступления. Кроме того, СКР предлагает сократить срок, в течение которого ФНС должна направить материалы следователю, если должник не возмещает ущерб. Сейчас у должника есть два месяца до того, как ФНС передаст материалы дела в СКР, что, по мнению следователей, дает нарушителям достаточно времени, чтобы спрятать свои активы.

Инициативы следователей вызвали жесткую критику бизнес-сообщества. «В распоряжении следствия сегодня имеется огромная налоговая машина, им предоставлена возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям, – заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов. – Собственно, это их работа – своевременно выявлять преступления, и нынешний срок давности для этого вполне достаточен».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных