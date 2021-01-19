Следственный комитет хочет ужесточить ответственность за налоговые нарушения

Следственный комитет России (СКР) выступил за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за налоговые преступления. В первую очередь предлагается увеличить срок давности по ним до 10 лет, приравняв к сроку давности по таким преступлениям, установленному для юрлиц. Сейчас, согласно ст. 113 Налогового кодекса, «лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения <...> либо со следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности)». По мнению представителей СКР, такой небольшой срок давности позволяет многим индивидуальным предпринимателям избегать ответственности за неуплату налогов, поскольку следователи просто не успевают расследовать их преступления. Кроме того, СКР предлагает сократить срок, в течение которого ФНС должна направить материалы следователю, если должник не возмещает ущерб. Сейчас у должника есть два месяца до того, как ФНС передаст материалы дела в СКР, что, по мнению следователей, дает нарушителям достаточно времени, чтобы спрятать свои активы.