Эволюция утилизации

Эволюция утилизацииНовая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров товаров призвана подтолкнуть буксующую мусорную реформу
В Госдуму внесен проект закона, который в случае его принятия обяжет производителей и импортеров товаров утилизировать 100% отходов упаковки. Авторы законопроекта считают, что эта мера, в частности, ускорит формирование системы раздельного сбора мусора «как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров». Вступить в силу новый порядок может с 1 января 2022 г.
Борьба с мусором (в которой, надо сказать, мусор пока уверенно побеждает) идет в стране не первый год. В декабре 2018 г. в рамках нацпроекта «Экология» был утвержден федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Согласно ему к 2024 г. сортировке, разборке и очистке должно подвергаться 60% всех ТКО, а 60% отсортированных отходов должно потом отправляться на утилизацию. Таким образом, планируется, что через три года не менее 36% всех ТКО будет утилизироваться – сегодня утилизации подвергается не более 10%. В законе «Об отходах производства и потребления» под утилизацией понимается и переработка, и сжигание мусора, но приоритетной названа именно переработка.