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Эволюция утилизации

Новая концепция расширенной ответственности производителей и импортеров товаров призвана подтолкнуть буксующую мусорную реформу
Инга Токманцева
Борьба с мусором (в которой, надо сказать, мусор пока уверенно побеждает) идет в стране не первый год /Марина Рябинкина / Веомости

В Госдуму внесен проект закона, который в случае его принятия обяжет производителей и импортеров товаров утилизировать 100% отходов упаковки. Авторы законопроекта считают, что эта мера, в частности, ускорит формирование системы раздельного сбора мусора «как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров». Вступить в силу новый порядок может с 1 января 2022 г.

Борьба с мусором (в которой, надо сказать, мусор пока уверенно побеждает) идет в стране не первый год. В декабре 2018 г. в рамках нацпроекта «Экология» был утвержден федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Согласно ему к 2024 г. сортировке, разборке и очистке должно подвергаться 60% всех ТКО, а 60% отсортированных отходов должно потом отправляться на утилизацию. Таким образом, планируется, что через три года не менее 36% всех ТКО будет утилизироваться – сегодня утилизации подвергается не более 10%. В законе «Об отходах производства и потребления» под утилизацией понимается и переработка, и сжигание мусора, но приоритетной названа именно переработка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных