Доходы самозанятых в пандемию увеличились почти в 11 раз

Доходы самозанятых в пандемию увеличились почти в 11 разИх количество возросло более чем в 6 раз, выяснили аналитики «ЮKassa»
Количество самозанятых в России в пандемию увеличилось в 6,4 раза, а их оборот вырос в 10,6 раза. К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера»), изучив данные о платежах самозанятых, которые пользуются этим сервисом. В компании отмечают, что «сегодня с помощью сервиса «ЮKassa» оплату принимают более 120 000 российских и иностранных онлайн-площадок, а через «ЮMoney» ежедневно проходит свыше 1,6 млн платежей». Для справки: по данным ФНС России, в 2020 г. по всей стране зарегистрировано 1,5 млн самозанятых.
По оценкам специалистов «ЮKassa», больше всего увеличилась выручка самозанятых, продающих через интернет одежду и обувь, – в 38 раз. В 20 раз увеличился оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. Доход самозанятых в сфере образовательных услуг увеличился в 11 раз, а их количество выросло примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, эти показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, – в 7,7 и 3,6 раза соответственно.