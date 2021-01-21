Доходы самозанятых в пандемию увеличились почти в 11 раз

По оценкам специалистов «ЮKassa», больше всего увеличилась выручка самозанятых, продающих через интернет одежду и обувь, – в 38 раз. В 20 раз увеличился оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. Доход самозанятых в сфере образовательных услуг увеличился в 11 раз, а их количество выросло примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, эти показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, – в 7,7 и 3,6 раза соответственно.