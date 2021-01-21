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Доходы самозанятых в пандемию увеличились почти в 11 раз

Их количество возросло более чем в 6 раз, выяснили аналитики «ЮKassa»
Екатерина Шохина
Количество самозанятых в России в пандемию увеличилось в 6,4 раза /Евгений Разумный / Ведомости

Количество самозанятых в России в пандемию увеличилось в 6,4 раза, а их оборот вырос в 10,6 раза. К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера»), изучив данные о платежах самозанятых, которые пользуются этим сервисом. В компании отмечают, что «сегодня с помощью сервиса «ЮKassa» оплату принимают более 120 000 российских и иностранных онлайн-площадок, а через «ЮMoney» ежедневно проходит свыше 1,6 млн платежей». Для справки: по данным ФНС России, в 2020 г. по всей стране зарегистрировано 1,5 млн самозанятых.

По оценкам специалистов «ЮKassa», больше всего увеличилась выручка самозанятых, продающих через интернет одежду и обувь, – в 38 раз. В 20 раз увеличился оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. Доход самозанятых в сфере образовательных услуг увеличился в 11 раз, а их количество выросло примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, эти показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, – в 7,7 и 3,6 раза соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных