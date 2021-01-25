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СП обнаружила признаки коррупции при строительстве нового шелкового пути

Только в районе Балашихи «Автодор» потерял более 155 млн рублей
Александра Кошкина
Менеджерам «Автодора» предстоит встреча с прокурором /Максим Стулов / Ведомости

Сроки строительства нового шелкового пути рискуют быть сорванными. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) в отчете по расходованию средств по международному маршруту Европа – Западный Китай. Проверка также выявила признаки коррупции в ходе работы над некоторыми участками.

Протяженность нового автомобильного маршрута, о появлении которого договорились страны Шанхайской организации сотрудничества в 2014 г., составляет порядка 8500 км, из которых примерно 2300 км проходят по территории России. Предполагается, что время доставки грузов по новой автомагистрали из Китая до западной границы России составит примерно 10 суток – быстрее, чем железной дорогой по Транссибирской магистрали (14 суток). Это откроет новые возможности для развития торговли и сулит России серьезные дополнительные доходы от транзита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных