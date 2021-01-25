СП обнаружила признаки коррупции при строительстве нового шелкового пути

Протяженность нового автомобильного маршрута, о появлении которого договорились страны Шанхайской организации сотрудничества в 2014 г., составляет порядка 8500 км, из которых примерно 2300 км проходят по территории России. Предполагается, что время доставки грузов по новой автомагистрали из Китая до западной границы России составит примерно 10 суток – быстрее, чем железной дорогой по Транссибирской магистрали (14 суток). Это откроет новые возможности для развития торговли и сулит России серьезные дополнительные доходы от транзита.