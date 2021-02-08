«Сбер» и ВТБ лидируют по росту проблемной задолженности заемщиков

«Сбер» и ВТБ лидируют по росту проблемной задолженности заемщиковА наибольший прирост доли проблемных кредитов – у «Тинькофф банка» и ХКФ
Лидерами по абсолютному приросту задолженности по кредитам стадии 3 (обесцененные кредиты, в частности ссуды с просрочкой более 90 дней) за январь – сентябрь 2020 г. стали Сбербанк (74 млрд руб.) и ВТБ (189 млрд руб.). Такие данные опубликовало рейтинговое агентство НКР, проанализировав статистику по проблемным кредитам российских банков за 9 месяцев 2020 г.
В «Сбере» рост таких плохих кредитов практически целиком связан с розницей (+73 млрд руб.). У ВТБ, напротив, основной вклад в увеличение такого долга внес бизнес (+127 млрд руб.), физические лица добавили вдвое меньше (+61 млрд руб.). Портфель обесцененных кредитов покрыт резервами на 69% у «Сбера» и на 52% у ВТБ.
Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2 (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска, в частности из-за реструктуризации в связи с COVID-19). За 9 месяцев прошлого года такая задолженность клиентов «Сбера» увеличилась на 571 млрд руб., ВТБ – на 419 млрд руб., отмечается в исследовании. При этом общий объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за тот же период на 44%, или 1,5 трлн руб.; 1,2 трлн руб. из них пришлось на корпоративные кредиты.