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«Сбер» и ВТБ лидируют по росту проблемной задолженности заемщиков

А наибольший прирост доли проблемных кредитов – у «Тинькофф банка» и ХКФ
Елена Ведерина
Общий объем неработающих кредитов в крупнейших банках за первые девять месяцев 2020 г. вырос на 44%. Впрочем, экспертам это не внушает опасений /Евгений Разумный / Ведомости

Лидерами по абсолютному приросту задолженности по кредитам стадии 3 (обесцененные кредиты, в частности ссуды с просрочкой более 90 дней) за январь – сентябрь 2020 г. стали Сбербанк (74 млрд руб.) и ВТБ (189 млрд руб.). Такие данные опубликовало рейтинговое агентство НКР, проанализировав статистику по проблемным кредитам российских банков за 9 месяцев 2020 г.

В «Сбере» рост таких плохих кредитов практически целиком связан с розницей (+73 млрд руб.). У ВТБ, напротив, основной вклад в увеличение такого долга внес бизнес (+127 млрд руб.), физические лица добавили вдвое меньше (+61 млрд руб.). Портфель обесцененных кредитов покрыт резервами на 69% у «Сбера» и на 52% у ВТБ.

Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2 (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска, в частности из-за реструктуризации в связи с COVID-19). За 9 месяцев прошлого года такая задолженность клиентов «Сбера» увеличилась на 571 млрд руб., ВТБ – на 419 млрд руб., отмечается в исследовании. При этом общий объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за тот же период на 44%, или 1,5 трлн руб.; 1,2 трлн руб. из них пришлось на корпоративные кредиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных