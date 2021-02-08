«Сбер» и ВТБ лидируют по росту проблемной задолженности заемщиков

Похожая ситуация отмечается и с абсолютным приростом кредитов стадии 2 (необесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска, в частности из-за реструктуризации в связи с COVID-19). За 9 месяцев прошлого года такая задолженность клиентов «Сбера» увеличилась на 571 млрд руб., ВТБ – на 419 млрд руб., отмечается в исследовании. При этом общий объем кредитов стадии 2 в крупнейших банках вырос за тот же период на 44%, или 1,5 трлн руб.; 1,2 трлн руб. из них пришлось на корпоративные кредиты.