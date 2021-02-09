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SWIFT и китайский центробанк будут вместе продвигать цифровой юань

Но конкурировать с децентрализованными криптовалютами он пока вряд ли сможет
Александр Лесных
MIKE CLARKE / AFP

Институт исследования цифровых валют Народного банка Китая и международная система передачи информации и совершения платежей SWIFT создали совместное предприятие (СП), которое займется исследованием возможности внедрения цифрового юаня в систему проведения трансграничных платежей.

Сейчас китайские власти проводят третье по счету массовое испытание цифрового юаня: 50 000 пользователей получат по 200 цифровых юаней (около $30) и смогут потратить их с 10 по 17 февраля (в период новогодних праздников) в специально выбранных офлайн-магазинах, а также у второго по величине онлайн-ритейлера страны JD.com.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных