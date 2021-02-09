SWIFT и китайский центробанк будут вместе продвигать цифровой юань

Сейчас китайские власти проводят третье по счету массовое испытание цифрового юаня: 50 000 пользователей получат по 200 цифровых юаней (около $30) и смогут потратить их с 10 по 17 февраля (в период новогодних праздников) в специально выбранных офлайн-магазинах, а также у второго по величине онлайн-ритейлера страны JD.com.