SWIFT и китайский центробанк будут вместе продвигать цифровой юань

SWIFT и китайский центробанк будут вместе продвигать цифровой юаньНо конкурировать с децентрализованными криптовалютами он пока вряд ли сможет
Институт исследования цифровых валют Народного банка Китая и международная система передачи информации и совершения платежей SWIFT создали совместное предприятие (СП), которое займется исследованием возможности внедрения цифрового юаня в систему проведения трансграничных платежей.
Сейчас китайские власти проводят третье по счету массовое испытание цифрового юаня: 50 000 пользователей получат по 200 цифровых юаней (около $30) и смогут потратить их с 10 по 17 февраля (в период новогодних праздников) в специально выбранных офлайн-магазинах, а также у второго по величине онлайн-ритейлера страны JD.com.
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