Банки хотят переходить на отечественное ПО под контролем ЦБ, а не ФСБ

Это неизбежно будет сопровождаться нарушением работы банковских сервисов, предупреждают эксперты. «Под ударом могут оказаться в первую очередь граждане и бизнес: массовые сбои в работе программного обеспечения финансовых организаций вызовут задержки зачисления заработной платы и социальных выплат, возникнут трудности и с оплатой товаров и услуг. А это чревато подрывом доверия к банковской системе в целом», – считает председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.