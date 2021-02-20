Банки хотят переходить на отечественное ПО под контролем ЦБ, а не ФСБ

Банки хотят переходить на отечественное ПО под контролем ЦБ, а не ФСБОни уверены, что Банк России справится с импортозамещением лучше, чем Минцифры и ФСБ
К 24 февраля банковское сообщество должно представить свои предложения по доработке проекта постановления правительства, предусматривающего переход на преимущественное использование российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся и банки.
Судя по первой реакции банкиров на документ, подготовленный Минцифры под кураторством ФСБ, он нуждается в серьезной доработке, поскольку речь идет о замене в очень сжатые сроки более 90% программного обеспечения, используемого сегодня в финансовой сфере.
Это неизбежно будет сопровождаться нарушением работы банковских сервисов, предупреждают эксперты. «Под ударом могут оказаться в первую очередь граждане и бизнес: массовые сбои в работе программного обеспечения финансовых организаций вызовут задержки зачисления заработной платы и социальных выплат, возникнут трудности и с оплатой товаров и услуг. А это чревато подрывом доверия к банковской системе в целом», – считает председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.