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Банки хотят переходить на отечественное ПО под контролем ЦБ, а не ФСБ

Они уверены, что Банк России справится с импортозамещением лучше, чем Минцифры и ФСБ
Елена Ведерина
Переход неизбежно будет сопровождаться нарушением работы банковских сервисов, предупреждают эксперты /Евгений Разумный / Ведомости

К 24 февраля банковское сообщество должно представить свои предложения по доработке проекта постановления правительства, предусматривающего переход на преимущественное использование российского программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся и банки.

Судя по первой реакции банкиров на документ, подготовленный Минцифры под кураторством ФСБ, он нуждается в серьезной доработке, поскольку речь идет о замене в очень сжатые сроки более 90% программного обеспечения, используемого сегодня в финансовой сфере.

Это неизбежно будет сопровождаться нарушением работы банковских сервисов, предупреждают эксперты. «Под ударом могут оказаться в первую очередь граждане и бизнес: массовые сбои в работе программного обеспечения финансовых организаций вызовут задержки зачисления заработной платы и социальных выплат, возникнут трудности и с оплатой товаров и услуг. А это чревато подрывом доверия к банковской системе в целом», – считает председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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