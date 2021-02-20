ЦБ предупредил частных инвесторов о рисках вложений в зарубежные бумаги

ЦБ предупредил частных инвесторов о рисках вложений в зарубежные бумагиЭксперты считают беспокойство регулятора вполне обоснованным
Банк России видит существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, что может привести к обвалу, который «негативно скажется на благосостоянии инвесторов, в том числе российских». По данным регулятора, в прошлом году россияне вложили в акции и облигации иностранных компаний 638 млрд руб. Наиболее популярными среди россиян были компании из сферы информационных и высоких технологий (в их бумаги вложено 28% инвестиций наших соотечественников), транспорта (10%) и медицины (10%).
Центробанк в своем отчете особое внимание уделяет новым трендам на зарубежных фондовых рынках, таким как движение редиттеров. «В январе 2021 г. из-за опасения участников рынка по поводу формирования пузырей на фоне резкого подорожания акций ряда компаний возникла ситуация шорт-сквиза, характеризующаяся массовым закрытием инвесторами для минимизации убытков коротких позиций по неожиданно дорожающим активам и приводящая к дальнейшему повышению их стоимости, – отмечается в отчете регулятора. – Итогом этого стала распродажа активов на фондовых площадках и повышение уровня рыночной волатильности».