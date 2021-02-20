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ЦБ предупредил частных инвесторов о рисках вложений в зарубежные бумаги

Эксперты считают беспокойство регулятора вполне обоснованным
Екатерина Шохина
ЦБ подчеркивает, что в России действуют законы, защищающие неквалифицированных инвесторов /Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России видит существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, что может привести к обвалу, который «негативно скажется на благосостоянии инвесторов, в том числе российских». По данным регулятора, в прошлом году россияне вложили в акции и облигации иностранных компаний 638 млрд руб. Наиболее популярными среди россиян были компании из сферы информационных и высоких технологий (в их бумаги вложено 28% инвестиций наших соотечественников), транспорта (10%) и медицины (10%).

Центробанк в своем отчете особое внимание уделяет новым трендам на зарубежных фондовых рынках, таким как движение редиттеров. «В январе 2021 г. из-за опасения участников рынка по поводу формирования пузырей на фоне резкого подорожания акций ряда компаний возникла ситуация шорт-сквиза, характеризующаяся массовым закрытием инвесторами для минимизации убытков коротких позиций по неожиданно дорожающим активам и приводящая к дальнейшему повышению их стоимости, – отмечается в отчете регулятора. – Итогом этого стала распродажа активов на фондовых площадках и повышение уровня рыночной волатильности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных