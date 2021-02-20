ЦБ предупредил частных инвесторов о рисках вложений в зарубежные бумаги

Банк России видит существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, что может привести к обвалу, который «негативно скажется на благосостоянии инвесторов, в том числе российских». По данным регулятора, в прошлом году россияне вложили в акции и облигации иностранных компаний 638 млрд руб. Наиболее популярными среди россиян были компании из сферы информационных и высоких технологий (в их бумаги вложено 28% инвестиций наших соотечественников), транспорта (10%) и медицины (10%).