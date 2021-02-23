Минфин ужесточил требования в рамках СИДНа с Кипром

Напомним: в рамках обновленных конвенций по СИДНу с Кипром и Люксембургом публичные компании получили право на льготу по налогу на доход от дивидендов и процентов. Для признания компании публичной нужно соответствовать ряду параметров, в частности листинг ее акций должен проходить на зарегистрированной фондовой бирже, а доля акций в свободном обращении должна быть не ниже 15%.