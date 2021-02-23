Минфин ужесточил требования в рамках СИДНа с Кипром

Минфин ужесточил требования в рамках СИДНа с КипромОт новых правил пострадает 5–7 крупных кипрских компаний с российскими корнями
Минфин уточнил параметры теста на публичность для компаний, претендующих на получение льгот в рамках обновленного соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Компаниям зачтут депозитарные расписки наравне с акциями, но они должны торговаться на российской или кипрской биржах.
Напомним: в рамках обновленных конвенций по СИДНу с Кипром и Люксембургом публичные компании получили право на льготу по налогу на доход от дивидендов и процентов. Для признания компании публичной нужно соответствовать ряду параметров, в частности листинг ее акций должен проходить на зарегистрированной фондовой бирже, а доля акций в свободном обращении должна быть не ниже 15%.
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