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Минфин ужесточил требования в рамках СИДНа с Кипром

От новых правил пострадает 5–7 крупных кипрских компаний с российскими корнями
Любовь Маврина
При выборе места для локализации компаниям следует учитывать особенности национальных законодательств /Ведомости

Минфин уточнил параметры теста на публичность для компаний, претендующих на получение льгот в рамках обновленного соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Компаниям зачтут депозитарные расписки наравне с акциями, но они должны торговаться на российской или кипрской биржах.

Напомним: в рамках обновленных конвенций по СИДНу с Кипром и Люксембургом публичные компании получили право на льготу по налогу на доход от дивидендов и процентов. Для признания компании публичной нужно соответствовать ряду параметров, в частности листинг ее акций должен проходить на зарегистрированной фондовой бирже, а доля акций в свободном обращении должна быть не ниже 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных