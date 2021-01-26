Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами

Еще для семи стран они изменились частично. «Для того чтобы помимо обязательных к применению всеми подписавшими сторонами положений, например теста на основную деловую цель, применялись и другие выбранные странами положения, надо чтобы обе страны согласились на это», – объясняет Филинов. Проблема в том, что там, где конвенция MLI предоставляет странам-участницам выбор из нескольких вариантов изменения СОИДН, Россия в большинстве случаев выбрала наиболее жесткий вариант. На это согласны не все наши партнеры. В качестве примера Филинов приводит СОИДН между Россией и Нидерландами. Россия выбрала обложение у источника выплаты при продаже акций компаний с недвижимостью, а Нидерланды не поддержали этот пункт, сохранив за своими компаниями право не уплачивать в России налог при продаже таких акций.