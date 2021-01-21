Минфин подготовил новые требования для резидентов русских офшоров

Законопроектом предусматривается снижение ставки налога на прибыль до 5% по доходам международной холдинговой компании (МХК), снижение до 10% ставки по доходам от дивидендов и процентов, полученным от МХК, применяющей пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 5%, освобождение от налогообложения в России доходов иностранных филиалов МХК при выполнении ряда условий, а также введение стабилизационных оговорок, направленных на сохранение и неухудшение налоговых условий в части НДФЛ и налога на прибыль для резидентов САРа. Однако для получения этих льгот необходимо выполнить ряд новых требований.