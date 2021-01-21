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Минфин подготовил новые требования для резидентов русских офшоров

В их числе вложения в инфраструктуру и трудоустройство местных жителей
Любовь Маврина
Для острова Русский требование о многомиллионых инвестициях в инфраструктуру особенно актуально  /KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба подготовили законопроект, в котором описываются условия получения льгот и их размер для непубличных компаний, которые переезжают в специальные административные районы (САРы). И хотя в законопроекте предлагаются новые льготы, потенциальные инвесторы не уверены, что переезд в русские офшоры все еще выгоден.

Законопроектом предусматривается снижение ставки налога на прибыль до 5% по доходам международной холдинговой компании (МХК), снижение до 10% ставки по доходам от дивидендов и процентов, полученным от МХК, применяющей пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 5%, освобождение от налогообложения в России доходов иностранных филиалов МХК при выполнении ряда условий, а также введение стабилизационных оговорок, направленных на сохранение и неухудшение налоговых условий в части НДФЛ и налога на прибыль для резидентов САРа. Однако для получения этих льгот необходимо выполнить ряд новых требований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных