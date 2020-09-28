Минфин пересматривает льготы для резидентов российских офшоров

Минфин пересматривает льготы для резидентов российских офшоровПо ставке 5% капитал с внутренних офшоров смогут выводить только публичные компании
Правительство готовит пакет законопроектов по регулированию «российских офшоров» – специальных административных районов (САР), где создаются условия для смены юрисдикции для международных компаний и фондов. Со стороны Минфина в этот пакет войдут поправки в Налоговый кодекс, где будут уточняться льготы и условия для их получения резидентами САРов. И эти уточнения вряд ли обрадуют бизнес.
«Конечно, с учетом прогресса, которого мы достигли по Кипру, [ставки] 5% не будет, – заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. – Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали соглашение с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах». При этом он подчеркнул, что ставка 5%, действующая сейчас для публичных компаний, у которых собственники с 1 января 2017 г. не менялись, останется. «Ухудшать условия мы не планируем, – отметил Сазанов. – Но <...> для всех новых налогоплательщиков ставки 5% уже не будет».
Ставка в 5% по налогу на дивиденды у источника выплат стала одним из главных привлекательных моментов САРов при их создании. «Она дает возможность публичным иностранным компаниям, зарегистрированным в САРах, использовать преференциальный режим налогообложения при выплате дивидендов иностранным акционерам, – отмечает заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев. – Данный режим налогообложения является во многом даже более благоприятным, чем тот, что предусмотрен соглашениями РФ об избежании двойного налогообложения».
Однако Минфин отмечает, что не в его интересах создавать условия более выгодные, чем те, что действуют в других юрисдикциях сейчас. «Режим, который мы хотим создать в САРах, должен быть безусловно выгоднее того, что будет на Кипре после 1 января 2021 г., – поясняет позицию ведомства Сазанов. – Но не настолько привлекательным, как режим на Кипре до наших изменений».
Отказ Минфина выравнять условия для непубличных компаний может стать серьезным препятствием для их редомициляции в российскую юрисдикцию.
«После объявленных намерений Минфина не распространять положение о 5%-ном налоге у источника на дивиденды на непубличные компании – резиденты САРов переезд в САР может потерять в своей привлекательности для такой категории налогоплательщиков», – считает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова.
На первый взгляд выходом для непубличной компании, желающей переехать в САР и получить все возможные преференции, могла бы стать смена статуса. И это может стать удачным решением для компаний, которые и так планировали выходить на биржу. «Однако затраты в связи с размещением на бирже достаточно высоки, поэтому рассматривать публичность исключительно для налоговых целей может быть нецелесообразно», – отмечает Кузнецова. Кроме того, компании еще придется доказывать, что смена статуса произошла не для уклонения от налогов. «Если компания становится публичной только для того, чтобы применять налоговые льготы, то ФНС может оспорить применение льгот в таком случае», – замечает старший менеджер группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Иван Насонов.
Но в конечном итоге такой подход Минфина к дифференциации ставок для разных типов компаний может быть вполне оправдан. «Как правило, непубличные компании имеют небольшое количество акционеров и в отношении их действуют гибкие правила корпоративного управления, порядок принятия корпоративных решений, – объясняет партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. – Редомициляция публичной компании связана с необходимостью защиты прав миноритарных акционеров и выполнением требований иностранной биржи, на которой листингуются ее акции. В связи с этим публичной компании необходимо пройти намного больше согласительных процедур, перед тем как подать документы на регистрацию международной компании в САРе».
Учитывая эти сложности и желание правительства привлечь в САРы максимальное число участников и резидентов, окончательное решение по применению льгот может быть не столь категоричным, как заявил Сазанов, считают эксперты. «Дорожная карта правительства, предполагающая меры по повышению привлекательности САРов, все еще предусматривает норму о введении 5%-ного налога для непубличных международных холдинговых компаний», – напоминает Насонов.