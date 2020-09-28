Минфин пересматривает льготы для резидентов российских офшоров

На первый взгляд выходом для непубличной компании, желающей переехать в САР и получить все возможные преференции, могла бы стать смена статуса. И это может стать удачным решением для компаний, которые и так планировали выходить на биржу. «Однако затраты в связи с размещением на бирже достаточно высоки, поэтому рассматривать публичность исключительно для налоговых целей может быть нецелесообразно», – отмечает Кузнецова. Кроме того, компании еще придется доказывать, что смена статуса произошла не для уклонения от налогов. «Если компания становится публичной только для того, чтобы применять налоговые льготы, то ФНС может оспорить применение льгот в таком случае», – замечает старший менеджер группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Иван Насонов.