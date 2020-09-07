Договор с Кипром оставляет пространство для налоговых маневров

Договор с Кипром оставляет пространство для налоговых маневровСегодня глава МИДа Сергей Лавров подпишет с Кипром договор о повышении налогов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня подпишет в Никосии протокол о внесении изменений в соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Об этом накануне заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис.
Россия инициировала пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения после мартовского обращения президента Владимира Путина к гражданам, в котором тот обратил внимание на несправедливость обложения налогами доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Глава государства поручил правительству пересмотреть соглашения с такими странами и поднять ставки на доходы от дивидендов до 15%, а на проценты – до 5%.
Уже в апреле правительство отправило предложение о пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) и изменении ставок налогов на дивиденды и проценты правительствам Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов. Первые три страны согласились выполнить условия России, правительство Нидерландов все еще рассматривает предложение.
На прошлой неделе российское правительство раскрыло конкретные договоренности с Кипром. По ним ставки налогов на дивиденды от источников в России облагаются по ставке 15%, а проценты – по ставке 5%. «Отчасти финальный вариант протокола к соглашению является компромиссным, потому что повышение ставок не коснулось роялти, – отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. – Льготы по дивидендам и процентам сохранились в отношении публичных компаний (правда, в отношении процентов будет не полное освобождение, а снижение ставки до 5%)».
Сохранение льгот для выплат по роялти для Кипра выгодно, так как это позволит структурировать деятельность многих компаний в прежнем направлении без существенных корректировок, считает адвокат, партнер налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев. «К тому же осталось в силе само соглашение, которое содержит ряд положений о более широких льготах – возможность взаимозачета и взаимосогласительной процедуры, условия льготного налогообложения для других доходов», – указывает он.
«Несмотря на свою жесткую позицию в отношении повышения ставок налога у источника на дивиденды и проценты изначально, Россия все-таки пошла навстречу Кипру и допустила несколько исключений для определенных категорий налогоплательщиков, которых повышение ставок затронет в меньшей мере, – например, кипрские публичные компании или банки, пенсионные фонды и страховые компании», – соглашается партнер Deloitte Наталья Кузнецова.
При этом эксперты отмечают, что не все льготы сформулированы однозначно. «В частности, при применении пониженных ставок на проценты и дивиденды в отношении выплат в адрес компаний, акции которых находятся в свободном обращении, в итоговом варианте соглашения не указана ситуация, когда на рынке обращаются депозитарные расписки кипрских компаний», – замечает партнер налоговой практики PWC Екатерина Лазорина.
Пересматривая СОИДН, правительство преследовало как минимум две цели – повышение собираемости налогов и возвращение компаний в российскую юрисдикцию. По оценке Минфина, в результате пересмотра соглашения с Кипром бюджет получит 120–150 млрд руб. С учетом того что вновь подписанные условия вступают в силу в январе 2021 г., у компаний еще есть возможность минимизировать свои расходы, изменив схему получения доходов или сменив свое резидентство.
Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что кипрские компании вряд ли станут переезжать. Во-первых, из-за того, что Минфин так и не опубликовал полный список стран, с которыми планирует пересмотреть соглашения. Это означает, что выбрать оптимальный вариант для переезда – очень сложная задача. «К тому же при новой политике налоговых органов России нет гарантии, что переезд в новую страну позволит беспрепятственно пользоваться пониженными ставками налога на дивиденды и проценты», – отмечает Кузнецова.
В итоге подписание нового соглашения с Никосией как раз предотвратит массовый отток бизнеса с Кипра, считает Зайцев. «Компании, скорее всего, постараются реструктурировать свою финансово-хозяйственную деятельность таким образом, чтобы выплаты не облагались лишними налогами. Только если бизнес был заведен исключительно для получения средств по процентам и дивидендам, схему работы придется радикально меняться. Но таких компаний немного, потому что текущая судебная практика в их отношении очень негативная», – поясняет он.
После успеха на переговорах с Кипром правительство в качестве следующих стран, с которыми будут инициированы переговоры, называло Швейцарию и Гонконг. Всего же, по данным ФНС, сейчас у России действуют СОИДН с 80 странами. Будут ли все они пересмотрены и какими будут изменения, пока сложно даже предположить. «Протокол о СОИДН с Кипром, возможно, станет эталоном для пересогласования договоров с другими странами, – полагает Токарев. – Скорее всего, это будет минимальный стандарт, и другие страны могут попытаться расширить перечень льгот, если смогут доказать, что они не дадут возможностей для злоупотреблений».
«С учетом того что повышение налоговой нагрузки для процентов по банковскому финансированию и пониженные ставки по процентам и дивидендам для публичных компаний могут негативно сказаться в первую очередь на российских заемщиках или публичных компаниях с российскими корнями, я думаю, похожие исключения можно ожидать и в других соглашениях, переговоры по которым будут проводиться Россией в ближайшее время», – предсказывает направления переговорного процесса Кузнецова. Хотя у других стран есть свои козыри и возможности для поиска других компромиссов с Россией, замечает управляющий партнер «ВМ-консалтинга» Владимир Чувашов.