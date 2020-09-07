Договор с Кипром оставляет пространство для налоговых маневров

После успеха на переговорах с Кипром правительство в качестве следующих стран, с которыми будут инициированы переговоры, называло Швейцарию и Гонконг. Всего же, по данным ФНС, сейчас у России действуют СОИДН с 80 странами. Будут ли все они пересмотрены и какими будут изменения, пока сложно даже предположить. «Протокол о СОИДН с Кипром, возможно, станет эталоном для пересогласования договоров с другими странами, – полагает Токарев. – Скорее всего, это будет минимальный стандарт, и другие страны могут попытаться расширить перечень льгот, если смогут доказать, что они не дадут возможностей для злоупотреблений».