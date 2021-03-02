Институты развития провалили инновации

Сама выручка портфельных компаний иногда искусственно завышается. Вот пример: формально выпуск продукции в наноиндустрии вырос с 2011 г. в 10 раз до 1,6 трлн руб. В частности, объем нанопродукции портфельных компаний «Роснано» в 2019 г., согласно отчету корпорации, составил 302 млрд руб. Но, во-первых, 300 млрд руб. – это вдвое меньше, чем было предусмотрено Стратегией развития «Роснано» до 2020 г., и в последние пять лет роста почти нет. Во-вторых, две трети такой продукции – это не собственно нанотовары, а продукция, в производстве которой так или иначе используются нанотехнологии. Доля первичной нанотехнологической продукции – только 8%. В-третьих, 48% такой продукции относится к нефтяной отрасли, еще 20% – к химии, 19% – к металлургии, а на долю высокотехнологичных сфер приходится меньше 10%. Иными словами, нанотехнологии по факту пока не меняют, а только укрепляют сложившийся сырьевой уклон в экономике.