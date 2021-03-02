Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, включая гостиничный и ресторанный бизнес. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации, но максимальная сумма установлена в 500 млн руб. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 г. на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ.РФ, что расширит доступ компаний к кредитованию.