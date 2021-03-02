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Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса

При условии сохранения занятости компании смогут получить до 500 млн рублей под 3% годовых
Екатерина Шохина
Екатерина Кузьмина / Ведомости

Премьер Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей: на смену программе льготных кредитов «ФОТ 2.0», действие которой заканчивается 1 апреля, придет новая – «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд руб.

Главное отличие новой программы – теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. «Это небольшое повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается», – отметил глава кабмина. По оценкам правительства, финансовой помощью в рамках новой программы смогут воспользоваться около 75 000 предпринимателей, в компаниях которых работает порядка 1,5 млн человек. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», – отметил Мишустин.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, включая гостиничный и ресторанный бизнес. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации, но максимальная сумма установлена в 500 млн руб. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 г. на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ.РФ, что расширит доступ компаний к кредитованию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных