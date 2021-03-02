Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса

Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнесаПри условии сохранения занятости компании смогут получить до 500 млн рублей под 3% годовых
Премьер Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей: на смену программе льготных кредитов «ФОТ 2.0», действие которой заканчивается 1 апреля, придет новая – «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд руб.
Главное отличие новой программы – теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. «Это небольшое повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается», – отметил глава кабмина. По оценкам правительства, финансовой помощью в рамках новой программы смогут воспользоваться около 75 000 предпринимателей, в компаниях которых работает порядка 1,5 млн человек. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», – отметил Мишустин.
Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, включая гостиничный и ресторанный бизнес. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации, но максимальная сумма установлена в 500 млн руб. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 г. на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ.РФ, что расширит доступ компаний к кредитованию.