Паника на рынке: нерезиденты распродают ОФЗ и разгоняют валютный курс

Паника на рынке: нерезиденты распродают ОФЗ и разгоняют валютный курсВозможная причина – утечка о планах США ввести санкции против российского госдолга
Минфин России решил не проводить 24 марта аукцион по размещению ОФЗ «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках». Накануне «в связи с отсутствием заявок» не состоялся аукцион Банка России по размещению казначейских облигаций ЦБ (КОБР) на 300 млрд руб. Причина – волна панических распродаж, захлестнувшая рынок российского госдолга: индекс RGBI, в котором фиксируются цены российских гособлигаций, упал до минимума с августа прошлого года, а доходность 10-летних облигаций (которая обратно пропорциональна цене бумаг) приблизилась к 7,5% годовых.
Российские гособлигации распродают в основном иностранные инвесторы: как отмечает управляющий активами «БКС мир инвестиций» Андрей Русецкий, утром во вторник были произведены большие продажи из Euroclear, где держат ОФЗ нерезиденты. Вырученные деньги они вкладывают в покупку валюты, что привело к скачку котировок доллара и евро: американская валюта впервые с 4 февраля торговалась во вторник выше отметки 76 руб., евро – выше 90 руб., что является максимумом с 1 марта.