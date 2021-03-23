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Паника на рынке: нерезиденты распродают ОФЗ и разгоняют валютный курс

Возможная причина – утечка о планах США ввести санкции против российского госдолга
Александр Лесных
Ставки даже по краткосрочным ОФЗ «улетели в космос», что невозможно объяснить только экономическими причинами /Евгений Разумный / Ведомости

Минфин России решил не проводить 24 марта аукцион по размещению ОФЗ «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках». Накануне «в связи с отсутствием заявок» не состоялся аукцион Банка России по размещению казначейских облигаций ЦБ (КОБР) на 300 млрд руб. Причина – волна панических распродаж, захлестнувшая рынок российского госдолга: индекс RGBI, в котором фиксируются цены российских гособлигаций, упал до минимума с августа прошлого года, а доходность 10-летних облигаций (которая обратно пропорциональна цене бумаг) приблизилась к 7,5% годовых.

Российские гособлигации распродают в основном иностранные инвесторы: как отмечает управляющий активами «БКС мир инвестиций» Андрей Русецкий, утром во вторник были произведены большие продажи из Euroclear, где держат ОФЗ нерезиденты. Вырученные деньги они вкладывают в покупку валюты, что привело к скачку котировок доллара и евро: американская валюта впервые с 4 февраля торговалась во вторник выше отметки 76 руб., евро – выше 90 руб., что является максимумом с 1 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных