Паника на рынке: нерезиденты распродают ОФЗ и разгоняют валютный курс

Минфин России решил не проводить 24 марта аукцион по размещению ОФЗ «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках». Накануне «в связи с отсутствием заявок» не состоялся аукцион Банка России по размещению казначейских облигаций ЦБ (КОБР) на 300 млрд руб. Причина – волна панических распродаж, захлестнувшая рынок российского госдолга: индекс RGBI, в котором фиксируются цены российских гособлигаций, упал до минимума с августа прошлого года, а доходность 10-летних облигаций (которая обратно пропорциональна цене бумаг) приблизилась к 7,5% годовых.