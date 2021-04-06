Правительство решит, что делать с долгами региональных бюджетов

Кроме того, Минфин также должен представить предложения по «проведению реструктуризации задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года». Пандемийный год всерьез пошатнул экономическую и финансовую устойчивость регионов, поэтому восстановиться до уровня 2019 г. региональные бюджеты в этом году не смогут, говорится в обзоре «Стресс-тест на вирус: как регионы преодолели вызовы 2021 года», опубликованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».