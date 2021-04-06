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Правительство решит, что делать с долгами региональных бюджетов

Минфин должен представить свои предложения в среду, 7 апреля
Елена Ведерина
Правительство решит, что делать с долгами региональных бюджетов /Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня, 7 апреля, министр финансов Антон Силуанов должен представить правительству предложения по замещению рыночной задолженности субъектов Федерации бюджетными кредитами. Соответствующее поручение правительство дало ему на прошлой неделе.

Кроме того, Минфин также должен представить предложения по «проведению реструктуризации задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года». Пандемийный год всерьез пошатнул экономическую и финансовую устойчивость регионов, поэтому восстановиться до уровня 2019 г. региональные бюджеты в этом году не смогут, говорится в обзоре «Стресс-тест на вирус: как регионы преодолели вызовы 2021 года», опубликованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Авторы исследования подсчитали, что промышленное производство в 2020-м снизилось на 2,9%, а агрегированный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 г. превысил 700 млрд руб. «От катастрофических падений финансовых показателей регионы спасла федеральная поддержка, объем которой вырос в 1,5 раза в сравнении с 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных