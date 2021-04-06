Правительство решит, что делать с долгами региональных бюджетов

Правительство решит, что делать с долгами региональных бюджетовМинфин должен представить свои предложения в среду, 7 апреля
Сегодня, 7 апреля, министр финансов Антон Силуанов должен представить правительству предложения по замещению рыночной задолженности субъектов Федерации бюджетными кредитами. Соответствующее поручение правительство дало ему на прошлой неделе.
Кроме того, Минфин также должен представить предложения по «проведению реструктуризации задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года». Пандемийный год всерьез пошатнул экономическую и финансовую устойчивость регионов, поэтому восстановиться до уровня 2019 г. региональные бюджеты в этом году не смогут, говорится в обзоре «Стресс-тест на вирус: как регионы преодолели вызовы 2021 года», опубликованном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Авторы исследования подсчитали, что промышленное производство в 2020-м снизилось на 2,9%, а агрегированный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 г. превысил 700 млрд руб. «От катастрофических падений финансовых показателей регионы спасла федеральная поддержка, объем которой вырос в 1,5 раза в сравнении с 2019 г.