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В США зафиксированы явные признаки стагфляции

Но даже это не заставит ФРС снизить вливания необеспеченных денег в экономику
Александр Лесных
В США наметились явные признаки стагфляции. Но даже это не заставит ФРС снизить вливания необеспеченных денег в экономику /АР

«Главной угрозой для американской экономики сегодня является стагфляция, поскольку цены стремительно растут – ценовой индекс ISM подскочил в марте до 74 пунктов, самого высокого уровня с июля 2008 г., с 71,8 пункта в феврале», – заявил председатель ISM Services Business Survey Энтони Нивес.

По данным Institute for Supply Management, рассчитывающего индекс ISM, больше всего в марте в США подорожали химические продукты, стройматериалы, электрические компоненты, топливо, упаковочные материалы, стальные изделия, лакокрасочная продукция.

Как отметил Нивес, отмена ограничений, связанных с пандемией, высвободила отложенный спрос и теперь «спрос на широкий спектр товаров и услуг часто превышает предложение», что приводит к росту цен, невиданному в течение 10 с лишним лет. При этом промышленные заказы в марте упали на 0,8% после роста на 1,5% в феврале и на 1,1% в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных