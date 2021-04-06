В США зафиксированы явные признаки стагфляции

Как отметил Нивес, отмена ограничений, связанных с пандемией, высвободила отложенный спрос и теперь «спрос на широкий спектр товаров и услуг часто превышает предложение», что приводит к росту цен, невиданному в течение 10 с лишним лет. При этом промышленные заказы в марте упали на 0,8% после роста на 1,5% в феврале и на 1,1% в январе.