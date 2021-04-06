В США зафиксированы явные признаки стагфляции

В США зафиксированы явные признаки стагфляцииНо даже это не заставит ФРС снизить вливания необеспеченных денег в экономику
«Главной угрозой для американской экономики сегодня является стагфляция, поскольку цены стремительно растут – ценовой индекс ISM подскочил в марте до 74 пунктов, самого высокого уровня с июля 2008 г., с 71,8 пункта в феврале», – заявил председатель ISM Services Business Survey Энтони Нивес.
По данным Institute for Supply Management, рассчитывающего индекс ISM, больше всего в марте в США подорожали химические продукты, стройматериалы, электрические компоненты, топливо, упаковочные материалы, стальные изделия, лакокрасочная продукция.
Как отметил Нивес, отмена ограничений, связанных с пандемией, высвободила отложенный спрос и теперь «спрос на широкий спектр товаров и услуг часто превышает предложение», что приводит к росту цен, невиданному в течение 10 с лишним лет. При этом промышленные заказы в марте упали на 0,8% после роста на 1,5% в феврале и на 1,1% в январе.