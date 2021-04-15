Правительство готовится к посланию президента

Для начала будет создана инвестиционная декларация, которая станет стандартом для представления инвестиционных целей минимум на пять лет. Власти предоставят пошаговые инструкции для решения типовых задач инвестора: получение необходимых разрешений, льгот, подключение к инфраструктуре, наем персонала. Всю необходимую информацию об объектах инвесторы смогут изучить на интерактивной инвестиционной карте региона. Так называемые инвестиционные комитеты будут давать бизнесу все необходимые консультации. И наконец, в режиме одного окна заработают агентства развития, ответственные за продвижение каждого проекта в регионе.