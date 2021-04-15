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Правительство готовится к посланию президента

Улучшение инвестиционного климата становится одной из главных забот кабинета министров
Александра Кошкина
В прошлом году падение инвестиций составило 1,4% – вдвое меньше, чем ожидалось еще осенью, сообщил Андрей Белоусов /Евгений Разумный / Ведомости

Главной темой послания президента Владимира Путина на следующей неделе станет восстановление экономики после коронакризиса и активизация экономического роста, сообщило агентство Bloomberg. Судя по решениям властей, принятым в последние дни, это похоже на правду. В частности, Путин поручил правительству к 1 мая подготовить перечень инфраструктурных проектов, субсидирование которых будет осуществляться с привлечением средств фонда национального благосостояния.

А правительство разработало новый механизм поддержки инвестиций в регионах, который будет запущен уже в этом году. Как сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов на совещании у президента по реализации посланий Федеральному собранию, в каждом субъекте будут выработаны четкие и публичные правила работы для инвесторов, госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Новый механизм будет состоять из пяти ключевых элементов.

Для начала будет создана инвестиционная декларация, которая станет стандартом для представления инвестиционных целей минимум на пять лет. Власти предоставят пошаговые инструкции для решения типовых задач инвестора: получение необходимых разрешений, льгот, подключение к инфраструктуре, наем персонала. Всю необходимую информацию об объектах инвесторы смогут изучить на интерактивной инвестиционной карте региона. Так называемые инвестиционные комитеты будут давать бизнесу все необходимые консультации. И наконец, в режиме одного окна заработают агентства развития, ответственные за продвижение каждого проекта в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных