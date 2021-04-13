Песков ответил на сообщения о подготовке к посланию Путина в бункере
Послание к Федеральному собранию президента Владимира Путина готовится не в секретном месте, а в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о подготовке послания «в высокотехнологичном подвальном помещении», которое якобы расположено через Москву-реку от здания Белого дома и между инсайдерами называется бункер.
«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения и в том числе и члены кабинета министров. И никакого секрета здесь нет». На вопрос, речь идёт о гостинице Украина, Песков сказал: «комплекс гостиницы Украина».
Пресс-секретарь также уточнил, что напротив Белого дома в Москве находится не так называемый бункер, а координационный центр правительства, который не является секретным.
«Напротив Белого дома через реку это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это как раз тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован под задачи правительственной координации», — пояснил Песков, добавив, что именно этот координационный центр, посетит глава государства. По его словам, он абсолютно не секретный, потому что там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти и др.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что 21 апреля во время послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии с помощью увеличения госрасходов на нескольких направлениях.