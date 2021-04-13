Песков ответил на сообщения о подготовке к посланию Путина в бункере

«Напротив Белого дома через реку это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это как раз тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован под задачи правительственной координации», — пояснил Песков, добавив, что именно этот координационный центр, посетит глава государства. По его словам, он абсолютно не секретный, потому что там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти и др.