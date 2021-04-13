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Песков ответил на сообщения о подготовке к посланию Путина в бункере

Ведомости

Послание к Федеральному собранию президента Владимира Путина готовится не в секретном месте, а в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о подготовке послания «в высокотехнологичном подвальном помещении», которое якобы расположено через Москву-реку от здания Белого дома и между инсайдерами называется бункер.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения и в том числе и члены кабинета министров. И никакого секрета здесь нет». На вопрос, речь идёт о гостинице Украина, Песков сказал: «комплекс гостиницы Украина».

Пресс-секретарь также уточнил, что напротив Белого дома в Москве находится не так называемый бункер, а координационный центр правительства, который не является секретным.

«Напротив Белого дома через реку это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это как раз тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован под задачи правительственной координации», — пояснил Песков, добавив, что именно этот координационный центр, посетит глава государства. По его словам, он абсолютно не секретный, потому что там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти и др.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что 21 апреля во время послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии с помощью увеличения госрасходов на нескольких направлениях. 

Ранее по теме: Bloomberg узнал о возможном плане кабмина России по восстановлению экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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