Bloomberg узнал о возможном плане кабмина России по восстановлению экономики
Правительство России готовит новые меры для восстановления российской экономики после пандемии коронавируса с помощью использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), перераспределения средств с ряда проектов и доходов от повышения налогов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, близких к обсуждению, 21 апреля во время послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии с помощью увеличения госрасходов на нескольких направлениях. Ими могут стать инвестиции в инфраструктуру, в частности, высокоскоростной железнодорожной магистрали и «ряда мостов», а также некие льготы для населения, чтобы задержать и остановить падение его доходов.
Источники агентства утверждают, что прямо сейчас в правительстве Михаила Мишустина рассматривают несколько возможных источников получения средств. Среди них собеседниками агентства называются использование $1 трлн руб.(около $13 млрд) из средств ФНБ (сейчас в нем около $182 млрд), ослабление ограничений на расходы в соответствии с бюджетным правилом, перенаправление денег с других проектов и повышение налогов. Сколько планируется получить средств от мер помимо использования фонда, не сообщается.
Общая стоимость мер по поддержке экономики, по словам собеседников издания, пока остается предметом дискуссии в правительстве.
В сентябре 2020 г. первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения – примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал – на 5% и более, ненефтегазового экспорта – на 3–4% в год. Он рассчитан на период до 2024 г. В том же месяце план был утвержден. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на документ, мероприятия, обозначенные в плане, обойдутся бюджету в 6,4 трлн руб. — на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта (5 трлн руб. по оценке правительства летом 2020 г.)