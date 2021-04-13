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Bloomberg узнал о возможном плане кабмина России по восстановлению экономики

Ведомости

Правительство России готовит новые меры для восстановления российской экономики после пандемии коронавируса с помощью использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), перераспределения средств с ряда проектов и доходов от повышения налогов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, близких к обсуждению, 21 апреля во время послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии с помощью увеличения госрасходов на нескольких направлениях. Ими могут стать инвестиции в инфраструктуру, в частности, высокоскоростной железнодорожной магистрали и «ряда мостов», а также некие льготы для населения, чтобы задержать и остановить падение его доходов.

Источники агентства утверждают, что прямо сейчас в правительстве Михаила Мишустина рассматривают несколько возможных источников получения средств. Среди них собеседниками агентства называются использование $1 трлн руб.(около $13 млрд) из средств ФНБ (сейчас в нем около $182 млрд), ослабление ограничений на расходы в соответствии с бюджетным правилом, перенаправление денег с других проектов и повышение налогов. Сколько планируется получить средств от мер помимо использования фонда, не сообщается.

Новый план восстановления экономики пока не подкреплен деньгами

Для достижения заявленных целей придется поменять принципы формирования бюджета

Общая стоимость мер по поддержке экономики, по словам собеседников издания, пока остается предметом дискуссии в правительстве.

В сентябре 2020 г. первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения – примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал – на 5% и более, ненефтегазового экспорта – на 3–4% в год. Он рассчитан на период до 2024 г. В том же месяце план был утвержден. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на документ, мероприятия, обозначенные в плане, обойдутся бюджету в 6,4 трлн руб. — на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта (5 трлн руб. по оценке правительства летом 2020 г.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных