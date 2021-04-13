Bloomberg узнал о возможном плане кабмина России по восстановлению экономики

В сентябре 2020 г. первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год, располагаемых доходов населения – примерно на 2,5%, инвестиций в основной капитал – на 5% и более, ненефтегазового экспорта – на 3–4% в год. Он рассчитан на период до 2024 г. В том же месяце план был утвержден. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на документ, мероприятия, обозначенные в плане, обойдутся бюджету в 6,4 трлн руб. — на 1,4 трлн руб. больше, чем стоимость реализации первоначального проекта (5 трлн руб. по оценке правительства летом 2020 г.)