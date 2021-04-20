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Инвестиционный вычет оказался бизнесу не нужен

За девять месяцев прошлого года этой льготой воспользовалось всего 77 компаний
Любовь Маврина
Механизм действия ИНВ построен таким образом, что сначала компания должна осуществить инвестиции и только после этого получить вычет. Но для этого налоговая база по налогу на прибыль должна быть положительной /Андрей Гордеев / Ведомости

В феврале 2019 г. президент дал поручение субъектам Федерации активнее предоставлять инвестиционные вычеты по налогу на прибыль (ИНВ), чтобы стимулировать инвестиции в модернизацию производства. Регионы, которые принимают решение о предоставлении предприятиям ИНВ, могут уменьшить налоговый платеж в региональный бюджет на сумму до 90% расходов на инвестиции в основные средства и в федеральный бюджет на сумму до 10% расходов.

По состоянию на апрель 2020 г. систему ИНВ ввели 60 российских регионов, подсчитали аналитики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). «Лидерами среди регионов по числу налогоплательщиков, получающих ИНВ, являются Ростовская и Новосибирская области, при этом они показывают хорошую динамику, – отмечается в отчете НИФИ. – Например, в 2019 г. в Ростовской области было девять компаний, получающих ИНВ, по итогам первых девяти месяцев 2020 г. их стало 20, а в апреле 2021 г. губернатор региона в ходе отчета о работе правительства в заксобрании сообщил уже о 46 налогоплательщиках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных