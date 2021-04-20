Инвестиционный вычет оказался бизнесу не нужен

По состоянию на апрель 2020 г. систему ИНВ ввели 60 российских регионов, подсчитали аналитики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). «Лидерами среди регионов по числу налогоплательщиков, получающих ИНВ, являются Ростовская и Новосибирская области, при этом они показывают хорошую динамику, – отмечается в отчете НИФИ. – Например, в 2019 г. в Ростовской области было девять компаний, получающих ИНВ, по итогам первых девяти месяцев 2020 г. их стало 20, а в апреле 2021 г. губернатор региона в ходе отчета о работе правительства в заксобрании сообщил уже о 46 налогоплательщиках».