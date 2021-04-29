В России резко вырос спрос на банкротные квартиры

В России резко вырос спрос на банкротные квартирыВозможность сэкономить до 30% стоимости перевешивает многочисленные риски таких покупок
По итогам I квартала 2021 г. спрос на покупку квартир, которые реализуются с торгов в результате процедуры банкротства, вырос в столице на 33% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. В I квартале 2021 г. количество запросов на покупку банкротных квартир через торги выросло на 20,7% по сравнению с IV кварталом прошлого. При этом январь 2021 г. стал рекордным по количеству обращений за последние два года, указывает эксперт по недвижимости Москвы Вадим Зайков.
Резкий рост спроса в этом сегменте вызван ценовым скачком, который спровоцировала программа льготной ипотеки, уверен он. «Интерес к покупке квартир посредством площадок, предлагающих арестованные квартиры, вырос из-за увеличения стоимости квартир, которое обусловлено всеобщим ажиотажным спросом на недвижимость», – указывает Зайков.